Ключевой ставке приказано остановиться

Банк России на заседании совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых — хотя большинство экспертов ждали ее очередного повышения до 23%. Свое решение регулятор объяснил тем, что после октябрьского повышения ставки произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось. Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ также смягчен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вопреки ожиданиям аналитиков, прогнозировавших дальнейший рост ключевой ставки (большинство склонялось к тому, что показатель достигнет 23%), ЦБ сегодня принял решение о сохранении ее на прежнем уровне — 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 года.

Свое неожиданное решение ЦБ объяснил тем, что произошло «более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке».

С учетом значительного роста ставок по кредитам и охлаждения кредитной активности (в том числе на фоне ужесточения регулирования в части выдачи кредитов) «достигнутая жесткость» денежно-кредитных условий, считает ЦБ, формирует необходимые предпосылки для снижения инфляции, несмотря на текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Регулятор констатирует, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты рынка — рост розничных займов в ноябре практически остановился, также фиксируется первое с начала года значительное замедление корпоративного кредитования. Банк России видит предпосылки и для значительного охлаждения кредитной активности в следующем году — по итогам 2025 года общий прирост кредитования может оказаться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8–13%.

Отметим, что свое решение ЦБ принял, несмотря на то что инфляция уже вышла за его прогнозы и остается высокой. Сам регулятор отмечает, что «недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля»,— по состоянию на 16 декабря годовая инфляция оценивается в 9,5%. Продолжают расти инфляционные ожидания, что усиливает «инерцию устойчивой инфляции». Тем не менее в ближайшие месяцы ЦБ прогнозирует снижение инфляционного давления. Целевых 4% регулятор ждет в 2026 году.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Несмотря на высокую инфляцию, ЦБ не только оставил ставку прежней, но и смягчил сигнал относительно своих дальнейших действий. Теперь он не «допускает» повышение на следующем заседании (оно пройдет 14 февраля), а будет «оценивать целесообразность» такого шага.

Евгения Крючкова