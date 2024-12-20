Авторынок пустился в пробег

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре показал наихудшую динамику в уходящем году. Продажи сократились на 13,4% к октябрю в связи с реализованным в прошлые месяцы спросом и высокой ключевой ставкой. По итогам года ожидается рост вторичного рынка в пределах 1–4%, но уже в следующем году вероятно падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в ноябре сократились на 13,4% относительно октября, до 524,5 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это стало максимальным падением рынка месяц к месяцу в этом году. До этого негативная динамика отмечалась только в сентябре по сравнению с августом: на 5,5%.

Сергей Удалов из «Автостата» основными причинами падения продаж, как и на рынке новых машин, называет вымытый спрос и высокую ключевую ставку.

Октябрь перетянул часть продаж ноября: граждане стремились купить автомобиль по более низкой цене, ожидая роста цен на новые и подержанные модели на фоне индексации утильсбора, рассказывает эксперт. Господин Удалов также уточняет, что к ноябрю доля машин с пробегом, приобретенных в кредит, снизилась до 6% c 12% с середины года. Это связано со снижением доступности кредитов из-за ставки ЦБ, добавляет он.

Сокращение продаж в сегменте машин с пробегом в ноябре к прошлому месяцу подтверждают и участники рынка. У «Рольфа» реализация в автосалонах снизилась на 10%. Директор департамента автомобилей с пробегом компании Вадим Черноусов говорит, что динамика стала следствием оптимизации склада, что необходимо в условиях высокой ключевой ставки. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) говорит о снижении рынка легковых и легких коммерческих машин (LCV) с пробегом на 12% месяц к месяцу, до 599,17 тыс. штук.

Все топ-10 бренды вторичного рынка показывают отрицательную динамику к прошлому месяцу.

По данным «Автостата», наибольшее падение у южнокорейской Kia — на 18,2%, наименьшее у Lada — на 9,2%. Lada сохраняет лидерство в сегменте с продажами 135,86 тыс. штук в ноябре. На втором месте японская Toyota, сократившая продажи на 14,3%, до 52,26 тыс. штук. Замыкает топ-3 Kia с 29 тыс. подержанных автомобилей. Следом идут Hyundai и Nissan, продажи которых просели на 16,5%, до 27,76 тыс. штук, и на 15,8%, до 23,48 тыс. штук. В годовом выражении почти все бренды демонстрируют рост продаж. Исключение — американский Ford, реализация которого упала на 1,2%, до 15,7 тыс. штук.

Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи в ноябре, шт. Изменение к октябрю, % Продажи за 11 месяцев, шт. Изменение год к году, % 1 Lada 2107 13 390 -6,2 126 900 41,2 2 Lada 2114 10 566 -9 112 498 5 3 Kia Rio 9924 -18,6 112 919 10,3 4 Hyundai Solaris 9881 -16,6 109 674 7,8 5 Lada 4x4 9878 -7,3 93 684 12,9 6 Lada 2170 9401 -4,3 95 253 5,7 7 Ford Focus 9379 -14,4 101 835 -8,6 8 Toyota Corolla 8390 -14,8 90 216 -5,1 9 Toyota Camry 7512 -9,7 77 617 -7,4 10 Lada 2110 7344 -4,4 73 980 9,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По данным «Автостата», в ноябре самой популярной моделью в сегменте легковых машин с пробегом десятый месяц подряд оставалась Lada 2107. На втором месте — Lada 2114, замыкает тройку Kia Rio. Относительно прошлого месяца все модели из топ-10 показывают сокращение продаж. Год к году снижение только у Ford Focus — на 2,3%, а самый значительный рост у Lada 2107 — на 50,4%.

По итогам января—ноября вторичный рынок остается в плюсе: продажи выросли на 4,6%, до 5,51 млн автомобилей, следует из данных агентства. В декабре в РОАД ожидают небольшого оживления спроса — менее чем на 1% относительно ноября. Сергей Удалов считает, что, скорее всего, рынок продолжит сокращаться месяц к месяцу.

По итогам 2024 года, по прогнозам господина Удалова, продажи в подержанном сегменте вырастут на 3–4%. В прошлом году, согласно «Автостату», рынок достиг 5,69 млн штук. По мнению Вадима Черноусова, за год будет продано около 6 млн автомобилей с пробегом. А Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает рост продаж в пределах 1–2%. По его словам, рынок находится в стагнации, прежде всего из-за снижения покупательной способности населения и дефицита предложения. Владельцы относительно свежих привычных европейских, японских и корейских брендов не спешат продавать автомобили в силу неуверенности равноценной замены со стороны китайских производителей, отмечает эксперт. В 2025 году по самому оптимистичному сценарию, добавляет господин Удалов, продажи останутся на том же уровне, но, вероятнее всего, снизятся и не исключено, что существенно.

Наталия Мирошниченко