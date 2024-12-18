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Террорист оказался одноразовым

Взорвавший генерала Кириллова полностью признал вину

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ГСУ СКР инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, Герой Труда Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что заказчиками преступления выступали сотрудники украинских спецслужб. Последние профинансировали подготовку преступления, а обещанные за сам теракт $100 тыс. так и не перевели.

За теракт Ахмаду Курбанову грозит пожизненный срок

За теракт Ахмаду Курбанову грозит пожизненный срок

Фото: ФСБ

За теракт Ахмаду Курбанову грозит пожизненный срок

Фото: ФСБ

Ахмада Курбанова взяли в деревне Черное городского округа Балашиха, где он снимал комнату. Визит спецназа ФСБ к подозреваемому, который собирался, получив деньги от куратора, вернуться в Узбекистан, а оттуда отправиться на ПМЖ в одну из стран Евросоюза, оказался для него полной неожиданностью.

Курбанов едва говорил по-русски, и, чтобы его подробно допросить, потребовались услуги переводчика.

Террорист рассказал, что заказчики теракта связались с ним через различные мессенджеры, первоначально предложив «отправиться на заработки» в Россию. Там ему на банковскую карту перевели деньги, на которые он приобрел подержанный электросамокат Kugoo Kirin, который использовал для выполнения различных поручений. В частности, ему предложили последить за человеком, проживавшим в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте. Поскольку тот в основном передвигался на иномарке с водителем, Ахмаду Курбанову также пришлось арендовать автомобиль.

В конце концов куратор предложил «убрать этого человека» за гонорар в $100 тыс. и дальнейшее проживание в одной из стран Евросоюза. Главным условием заказчика была трансляция происходящего в онлайн-режиме.

После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу. Ранним утром 17 декабря на машине каршеринга исполнитель привез к подъезду дома генерала Кириллова самокат, на котором закрепил бомбу. Затем подключил камеру к своему телефону, передававшему видео по указанному куратором номеру, и начал ждать.

«Когда генерал вышел из подъезда, я нажал кнопку»,— сообщил потом исполнитель на допросе. Взрыв бомбы, эквивалентной по мощности килограмму тротила, не оставил никаких шансов генералу Кириллову и его адъютанту Илье Поликарпову. Сам Курбанов, бросив машину, по одним данным, пешком добрался до ближайшей станции метро, на нем доехал до Курского вокзала, а оттуда — до платформы «Черное». По другим, он проделал этот путь еще на одной машине.

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Автомобиль каршеринга, оставленный на месте преступления, сразу привлек внимание силовиков. А найдя в нем видеокамеру, направленную на подъезд, возле которого сработала бомба, участники расследования лишь укрепили свои подозрения. Установить арендатора не составило труда, а на то, чтобы найти место, где он реально проживал, потребовалось время.

Вначале, как сообщал “Ъ”, громкое дело расследовалось в следственных органах СКР по Москве, откуда его по распоряжению председателя комитета Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства. По данным “Ъ”, к производству его приняли следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР. Это несколько необычно, так как в терактах, как правило, разбираются другие подразделения главка, в том числе по расследованию особо важных дел.

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Как бы там ни было, но именно специалисты по расследованию оргпреступности инкриминировали подозреваемому совершение таких особо тяжких преступлений, как терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (ст. 205, 105 и 223.1 УК). Фигурант полностью признал свою вину, рассказав о кураторах, которые, по версии следствия, являются сотрудниками СБУ.

Предполагается, что непосредственно Курбановым занимались сотрудники управления украинской спецслужбы, находящейся в Днепре. Именно туда и была организована трансляция теракта.

Несмотря на признание и помощь следствию, Ахмаду Курбанову грозит пожизненный срок. В ближайшее время ему по ходатайству следствия изберет меру пресечения Басманный райсуд, а следствие продолжит устанавливать сообщников и кураторов террориста. По данным “Ъ”, один человек из знакомых Курбанова уже активно допрашивается следствием и вполне может оказаться вместе с ним в СИЗО «Лефортово».

При этом собеседник “Ъ” из силовых структур отметил, что большинство подобных террористических атак были предотвращены или раскрыты сотрудниками ФСБ, МВД и СКР буквально по горячим следам. Во всех этих случаях преступникам обещали вознаграждение и выезд в другие страны, но, как правило, они получили лишь авансы и сроки от 20 лет до пожизненных. Собеседник “Ъ” отмечает, что организаторы нападений и не собирались выполнять обещанного, называя между собой исполнителей «одноразовыми».

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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