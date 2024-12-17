Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

Акции «Газпрома» (MOEX: GAZP) на Московской бирже опускались до 106,1 руб. Это минимальная цена с января 2009 года.

Акции, по данным на 18:35, торгуются на уровне 107,08 руб. Это примерно на 1,5% меньше к закрытию прошлых торгов.

Индекс Мосбиржи падает на 1,78%. Лидеры снижения — ЛУКОЙЛ (7,3%), «Северсталь» (3,9%), «Русал» (2,2%), «РусГидро» (1,76%) и «Сургутнефтегаз» (1,65%).

Президент Сербии Александр Вучич на выходных сообщил, что США планируют ввести санкции против NIS. Компания на 56,14% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

О санкциях против NIS — в материале «Ъ» «Нефть с высоким содержанием РФ».