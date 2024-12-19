Мазуту не дадут залечь на дно

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, назвав «большой бедой и катастрофой» последствия крушения 15 декабря танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, изложил детальный план очистки побережья от разлившегося мазута. Капитанам судов между тем предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). По версии следствия, они вовремя не увели суда в укрытие во время шторма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин обещал развернуть дополнительную группировку МЧС для ликвидации последствий аварии, если действующих сил окажется недостаточно

Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Владимир Путин обещал развернуть дополнительную группировку МЧС для ликвидации последствий аварии, если действующих сил окажется недостаточно

Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

«Это беда экологическая, это совершенно очевидно. Это большая беда и катастрофа» — так охарактеризовал Владимир Путин последствия аварии в Керченском проливе. По данным главы государства, из затонувших судов в море вытекло не менее 40% находившегося там топлива. Ранее сообщалось, что танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» перевозили в общей сложности около 9 тыс. тонн мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, одиннадцать попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефти-239» при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Сославшись на доклады представителей правоохранительных органов, господин Путин уточнил, что ответственность за происшествие в значительной мере лежит на капитанах танкеров, нарушивших правила судоходства: «Некоторые суда ушли в укрытие, с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено». 18 декабря Следственный комитет РФ сообщил, что капитанам танкеров предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест, а его коллегу заключили под стражу. Дело в том, что капитану танкера «Волгонефть-212» инкриминируют помимо ч. 1 ст. 263 также ч. 2 (деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека) — при эвакуации экипажа погиб вахтенный матрос, еще несколько человек получили травмы.

Владимир Путин также довольно детально изложил план ликвидации экологической катастрофы в Черном море.

Среди первоочередных мер — предотвращение распространения нефтяного пятна в акватории, сбор мазута с поверхности воды и уборка береговой линии. «Часть мазута залегла уже на дно, и где-то в мае это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться,— предупредил глава государства.— И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется». В перспективе, продолжил он, понадобится подъем обоих затонувших танкеров, которые представляют собой серьезную угрозу экосистеме. Президент РФ сослался на недавний разговор с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, который заверил главу государства в том, что у региона достаточно сил и средств для ликвидации последствий разлива мазута. «Если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там дополнительную группировку МЧС»,— заявил Владимир Путин.

Работы по очистке береговой линии Черного моря от нефтепродуктов продолжаются с 17 декабря, к операции привлечена крупная группировка спасателей, а также казаки, военнослужащие, местные жители, волонтеры из других городов, всего более 5,5 тыс. человек. Всего за время работ очищено 19,6 км береговой полосы, собрано более 1,7 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Анна Перова, Краснодар