Техосмотру подготовили новогодний тариф

Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%: в большинстве регионов уже утвердили новые тарифы. Самые высокие расходы — более 1,5 тыс. руб.— понесут жители Краснодарского края, Амурской области. Самый экономичный тариф установлен властями Ивановской и Кемеровской областей, а также ЛНР — менее 1 тыс. руб. Представители рынка называют действующие расценки «насмешкой», утверждая, что они не покрывают затрат операторов ТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно приказу ФАС, до 20 декабря региональные власти должны утвердить тарифы на техосмотр транспортных средств. На вечер 18 декабря “Ъ” нашел подтверждение планов более чем в 50 субъектах федерации ввести новые расценки с 1 января 2025 года. Часть уже оформлены постановлениями региональных правительств, часть существуют в виде проектов.

С 2021 года владельцы легковых авто, принадлежавших физлицам, обязаны проходить ТО (оформив диагностическую карту) в случае постановки на учет и перерегистрации машин старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортных средств. Ежегодно, по данным МВД, техосмотр проходит 5–6 млн легковых авто. Грузовики, автобусы и такси обязаны проходить ТО с определенной периодичностью, зависящей от возраста машины.

В большинстве регионов ТО легковой машины подорожает на 7,4–7,5% — с 1021–1022 руб. до 1097–1098 руб. Один из самых высоких тарифов в стране установлен в Амурской области (цена вырастет с 1,57 тыс. руб. до 1,69 тыс. руб.) и Ненецком автономном округе (с 1,5 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.), Краснодарском крае (с 1,45 тыс. руб. до 1,56 тыс. руб.). Почти в два раза меньше за процедуру придется отдать жителям Ивановской (981 руб.), Кемеровской областей (997 руб.) и ЛНР (980 руб.). По Санкт-Петербургу, Дагестану, Ингушетии данных о новых тарифах нет.

В пресс-службе ФАС в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать новые цены сообщили, что будут проводить анализ в начале 2025 года. Ежегодная индексация тарифов введена службой с 2022 года. Регионы обязаны запрашивать у операторов ТО сведения о расходах (фонде оплаты труда, затратах на оборудование, электроэнергию, бухгалтерскую отчетность и т. д.), рассчитывая «экономически обоснованный» тариф ежегодно до 20 декабря. Если данные предоставили менее половины отраслевых компаний, чиновники увеличивают стоимость согласно индексу потребительских цен. В 2024 году такая ситуация сложилась, в частности, в Алтайском крае, Тамбовской и Саратовской областях, Красноярском крае.

«Обосновать тариф практически невозможно,— пояснил “Ъ” руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО "Марс") Иван Кекин.— Операторам необходимо предоставить два десятка отчетов, расчетов и подтверждений — нужно нанять целый институт математиков и финансистов. На это нужны деньги, а гарантии, что примут, никакой».

70% операторов незаконно торгуют диагностическими картами, не проводя фактической проверки машин, поэтому им неважен официальный тариф в регионе, полагает глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. МВД, как рассказывал “Ъ” ранее, много лет борется с отраслевыми мошенниками. После проверок в 2024 году из 5,6 млн карт, оформленных на легковые авто, аннулировано 7 тыс. (данные МВД). В 2023 году из 6,3 млн недействительными признаны 6,6 тыс. карт. Законопослушных автовладельцев, проходящих «настоящий» ТО, не более 15–16%, уверяет Сергей Зайцев. Для борьбы с мошенниками, уверен он, нужно передавать контроль за ТО в руки государства — сейчас аккредитацией операторов занимается Российский союз автостраховщиков. Законопроект о передаче полномочий в Росаккредитацию подготовлен в 2023 году, но не принят. Действующий тариф, продолжает он, реальных затрат операторов ТО не покрывает и «выглядит как насмешка».

В регионах достаточно операторов, способных собрать кворум и добиться повышения тарифов больше чем на 7–8%, уверен директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. А мошенников в сфере ТО, говорит он, становится с каждым годом все меньше. РСА, рассказал он, в 2024 году лишил аккредитации 420 операторов, в том числе за различные нарушения. Это более 10% от общего числа компаний. Со временем, считает Сергей Ефремов, количество легковых машин, проходящих ТО, будет расти. С 1 сентября 2024 года в такси разрешили работать ИП: машины должны проходить техосмотр регулярно (каждый год — для машин младше пяти лет, каждые полгода — для машин старше). «Нужно разъяснить это таксистам, не все это знают,— говорит Сергей Ефремов.— Большинство думают, что "я везу пассажиров на своей личной машине и ТО для меня необязателен", но по факту осуществляется перевозка. Нужно наладить контроль за этим со стороны ГИБДД и агрегаторов заказов».

Иван Буранов