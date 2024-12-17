Софт идет по чужому графику

В России около 83% разработчиков в финсекторе, производстве электроники и кибербезопасности используют программу Microsoft Visio для составления графиков и блок-схем, рассказали “Ъ” участники IT-рынка. По их словам, даже с учетом имеющихся российских аналогов компании не готовы инвестировать дополнительные средства на переобучение сотрудников и закупку российских продуктов и предпочитают использовать пиратскую версию софта. Эксперты же предупреждают, что использование нелегальной американской продукции грозит потерей данных и отключением системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным на конец ноября 2024 года, Microsoft Visio (программное обеспечение для графиков и т. д.) используют чуть более 500 тыс. пользователей в России из 600 тыс. потенциальных потребителей, рассказали “Ъ” в «ГрафТех» (делают аналогичное ПО). По их словам, до 2022 года все 600 тыс. использовали Microsoft, в основном в отраслях ТЭКа, банковской сфере, производстве электроники и микроэлектроники и др.

Microsoft Visio является векторным графическим редактором для диаграмм и блок-схем для Windows. Программа позволяет устанавливать взаимосвязи внутри больших схем, систематизирует информацию и упрощает подачу сложной информации. Софт используют для анализа данных, выявления развития и направления бизнеса, в настройке схем производственных процессов, и др. Microsoft Visio выпускается в трех редакциях, а именно Standard, Professional и Pro for Office 365.

«Важно понимать, что компании—пользователи редакторов блок-схем в основном работают в тех отраслях, где импортозамещение идет строго поэтапно: сначала меняют парк оборудования и собирают архитектуру, в том числе ИБ-блок, и только потом запускают миграцию на новое ПО»,— объясняет гендиректор «ГрафТех» Петр Василенко. Как писал “Ъ”, импортозамещение ПО у госкомпаний до сих пор идет достаточно низкими темпами. Так, на совещании в Минцифры 6 декабря только пять госкомпаний из 25 отчитались о 100% переходе на российские решения (см. “Ъ” от 9 декабря).

На рынке существуют отечественные аналоги Visio, есть, например, свободная программа DIA, говорит директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Возможно, эти аналоги реализуют не весь функционал американского софта, но практически никому из пользователей весь функционал и не нужен»,— подчеркивает он. Сейчас, говорит господин Смирнов, это ПО закупают через серые рынки или используют пиратские версии.

Среди основных причин отказа от миграции на российский аналогичный софт руководитель управления информационных технологий «СКБ Контур» Дмитрий Воробьев называет сложности с переобучением сотрудников и значительные инвестиции со стороны заказчиков на российские продукты. Господин Воробьев уточняет, что использование нелицензионного софта имеет юридические и репутационные риски. «Санкции также усложняют интеграцию с другими системами и платформами»,— говорит господин Воробьев.

Переход c Microsoft Visio требует существенной перестройки бизнес-процессов, так как один из самых распространенных случаев использования — это локальная «отрисовка диаграмм», их вставка в Microsoft Word и отправка через Outlook, где задействована вся функциональность продукции американского вендора, объясняет руководитель «Проектирования архитектуры предприятий» К2Тех Дмитрий Мордвинцев. «Некоторые компании приобретали пакет Microsoft Office с установкой на собственных серверах, у них по-прежнему есть возможность использовать Microsoft Visio, как и другие офисные программы, однако перейти на новые версии компаниям уже не удастся»,— говорит он.

По оценке господина Смирнова, нелегально используемые и не поддерживаемые продукты Microsoft могут привести к отключению системы, потере данных, так как при отсутствии легального обновления ПО (в РФ оно не распространяется из-за западных санкций) «программа может повести себя непредсказуемо».

Тимофей Корнев