Консервы не уловились

Снижение вылова некоторых видов рыбы и рост цен на сырье привели к увеличению расходов переработчиков. Часть из них планирует поднять для ритейлеров отпускные цены на консервы и пресервы на 5–25%. Повышение затронет продукцию из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года выросли более чем в полтора раза. Но продажи продукции кратковременно поддержит предпраздничный ажиотаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Три рыбоперерабатывающие компании — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — с 16–18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Это следует из писем, направленных ими ритейлерам (есть у “Ъ”). Их получение подтвердил собеседник “Ъ” в одной из торговых сетей. В самих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

В случае «Балтийского берега» речь идет о повышении цен на 16 позиций на 3–25%. Наиболее выраженный рост предполагается на рыбные наборы к пиву, на 20% подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов. Филе сельди вырастет в цене на 10%. В других обращениях изменение расценок не приводится. Данные ФГУП «Нацрыбресурс» указывают на ускорение темпов роста потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу. С начала 2024 года в среднем по стране они прибавили 14,4%, за неделю — 1,1%.

Согласно сервису «Чек Индекс» (входит в «Платформу ОФД»), медианная цена красной икры в период 1–13 декабря достигла почти 10 тыс. руб. за 1 кг, прибавив 36% год к году, средний чек вырос на 25%, до 4,1 тыс. руб. Прошлогодние запасы в рознице исчерпали себя, и на рынке представлена преимущественно продукция нового вылова, которая стоит дороже из-за ограниченного предложения, замечают аналитики.

Фактором увеличения отпускных цен на консервы и пресервы производители называют растущие расходы на сырье. В «Европроме» отмечают, что горбуша подорожала на 30%, скумбрия — на 40%. В «Русском море» указывают, что тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое — на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом, следует из письма «Балтийского берега». Улов трески, согласно ФГУП «Нацрыбресурс», в 2024 году составил 316,3 тыс. тонн, опустившись на 15,5% год к году. Ожидаемое в следующем году сокращение также приводит к нехватке предложения на Северо-Западе, следует из пояснения аналитиков. Добыча лососевых в этом году снизилась на 13,5% по отношению к прошлому, до 235,5 тыс. тонн.

Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», с начала года до 16 декабря оптовая стоимость тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке выросла на 57,3% (до 135 руб. за 1 кг), атлантической в северо-западной части страны — на 76,5% (до 203 руб.). Скумбрия на Северо-Западе подорожала на 53,8% (до 300 руб. за 1 кг), в центре — на 61,5% (до 310 руб. за 1 кг). Цены на сельдь толкает вверх повышенный спрос переработчиков и трейдеров. В центральных регионах страны дополнительную динамику обеспечивает предпраздничный рост потребления, отмечают аналитики.

В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что с начала 2024 года российские рыбаки добыли более 4,6 млн тонн водных биоресурсов. Рыбы и рыбной продукции достаточно как для российского, так и для мировых рынков. Увеличение оптовых цен с начала года в ведомстве связывают с колебаниями курсов.

Согласно аналитической компании «Нильсен», с декабря 2023 года по конец ноября 2024 года продажи рыбных консервов в рознице в натуральном выражении выросли на 0,3% к предыдущим 12 месяцам. Рыбные спреды и пасты прибавили 6,9%. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев отмечает, что рыбные консервы и пресервы, с одной стороны, имеют устойчивую постоянную аудиторию, с другой — пользуются повышенным спросом в предпраздничный период. Поэтому он сомневается, что в ближайшие недели продажи этой продукции будут сокращаться.

Константин Куркин, Санкт-Петербург; Александра Мерцалова