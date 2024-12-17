Госдума приняла закон об исключении организаций из списка террористических

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который вводит механизм исключения организаций из списка террористических. Представители власти России предлагали исключить из перечня террористических и запрещенных руководящий Афганистаном «Талибан» и «Хайат Тахрир аш-Шам», который пришел к власти в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно закону, исключить организацию из списка террористических возможно по решению суда, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Авторы документа считают, что он позволит устранить правовой пробел в законодательстве.

На рассмотрение в Госдуму документ внесли 25 ноября. 9 декабря его поддержало правительство, на следующий день депутаты приняли его в первом чтении.

Президент Владимир Путин в мае заявил, что России нужно выстраивать отношения с «Талибаном», который признан в стране террористическим с 2003 года. В июле он также назвал движение союзником Москвы в борьбе с терроризмом. Вчера, 16 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из перечня террористических организаций движение «Хайат Тахрир аш-Шам», которое 8 декабря объявила о свержении режима Башара Асада в результате военного наступления.

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