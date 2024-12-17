Столичные таксисты стали нарушать правила почти в 5 раз чаще

Московские водители такси стали чаще нарушать правила. За десять месяцев 2024 года Московская административная дорожная автоинспекция (МАДИ) выявила 6,5 тыс. нарушений против 1,4 тыс., которые были совершены за тот же период в прошлом году. По итогам января-октября число нарушений выросло в 4,6 раза.

Статистика нарушений приведена в презентации начальника МАДИ Михаила Устиновского, с которой ознакомился РБК. Больше всего нарушений (4,1 тыс.) оказались связаны с профессиональными требованиями к таксистам: отсутствие водительских прав нужной категории, недостаточный стаж вождения, несоответствие транспортного средства нормам безопасности. Наказания за эти нарушения установлены ст. 12.31.1 КоАП РФ. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 20 тыс. руб., для юридических — 100 тыс. руб.

Еще больше двух тысяч нарушений связаны со ст. 11.14.1 КоАП. Она определяет, что на крыше такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, а по бокам кузова нанесен рисунок, «шашечный пояс» Также в салоне должна находиться табличка с информацией о правилах перевозки пассажира и багажа. За нарушение этих правил должностное лицо наказывается штрафом в размере 10 тыс. руб., юридическое — 30 тыс. руб.

Подробнее о ситуации на рынке такси «Ъ» писал в материале «Вам шашечки или полис».