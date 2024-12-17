Малость города берет

Интерес к путешествиям по малым городам России в преддверии Нового года и непосредственно в сами каникулы увеличился на 70% год к году. Большинство бронирований совершают жители городов-миллионников, а сам спрос все больше разгоняет растущая популярность путешествий на личном транспорте. Однако в будущем на росте активности таких путешественников может сказаться недостаток качественных средств размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спрос на туристические поездки в малые города России (с населением до 100 тыс. человек) на период с 22 декабря по 12 января вырос на 70% год к году, подсчитали аналитики «Яндекс Путешествий» и Центра исследований малых городов. Динамика по внутренним направлениям в целом менее выражена — 40% год к году. В общей структуре бронирований малые города формируют 9,5% против 7,6% годом ранее. В OneTwoTrip сообщают, что география поездок по России в целом расширяется: общее количество городов, в которых пользователи бронируют размещение на новогодние праздники, за год выросло на 65%. В «Туту» отмечают рост интереса к небольшим населенным пунктам.

Аналитики «Яндекс Путешествий» считают основным фактором увеличения туристического спроса на малые города растущую популярность концепции загородного отдыха, зачастую предполагающую размещение в жилье для краткосрочной аренды. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова обращает внимание, что в малые населенные пункты обычно нередко отправляются туристы, отказавшиеся от длительных путешествий на период праздников. 50–60% бронирований совершают жители городов-миллионников, замечают в «Яндекс Путешествиях». В «Алеане» говорят, что из-за роста цен на перелеты и железнодорожную перевозку туристы чаще выбирают для отдыха локации, в которые можно добраться на личном транспорте.

Аналитик «Туту» Полина Сальникова подчеркивает, что малые города в последние годы чаще получают грантовую поддержку, способствующую развитию местных инициатив. «В населенных пунктах на 10 тыс. человек стали открываться стилизованные рестораны, арт-пространства, бутик-отели»,— перечисляет она. Вместе с формирующим в медиапространстве трендом на «русский культурный» код это, по мнению эксперта, способствует их туристической популярности. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что рост спроса заметен не только на популярные малые города, но и на локации «второго порядка». Это связано с развитием автотуризма и повышением насмотренности: «Люди, которые были в Суздале пять раз, хотят увидеть что-то новое».

Но основной объем бронирований в малых городах пока формируют локации Краснодарского края (26% от общего объема спроса), Калининградской (10,2%) и Ленинградской областей (9,2%), следует из расчетов «Яндекс Путешествий». На четвертом месте Крым (8%), на пятом — Владимирская область (7,6%). Самый заметный рост за год показали Шуя в Ивановской области, Лодейное Поле в Ленинградской, Алупка и Судак в Крыму, Мышкин в Ярославской области. В «Островке» заметили рост на 50% интереса к Байкальску и Шуе.

В OneTwoTrip отмечают, что число бронирований в Сергиевом Посаде за год выросло в три раза. Коломна, Суздаль, Тула, Репино и Сортавала показали двукратное увеличение. В «Туту» видят рост продаж билетов на новогодние праздники из Москвы в Суздаль, Переславль-Залесский и Ростов Великий на 7–10% за год, во Владимир и Тулу — на 15%. Это связано с доступностью и повышением комфорта перевозок, но самый активный период продаж впереди, замечают аналитики.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что бронирования в малых городах, включающие новогоднюю ночь, совершают в среднем за три месяца до поездки. 75% поездок к началу декабря уже запланированы. Глубина бронирований в небольших населенных пунктах нередко превышает среднюю по стране, говорят аналитики. 40% продаж на конец декабря—январь совершаются в объектах «без звезд». Средняя стоимость ночи в малых городах на конец декабря — начало января составляет 9,4 тыс. руб., год к году показатель вырос на 13%, следует из подсчетов «Яндекс Путешествий».

В «Алеане» ограниченный номерной фонд в малых городах называют одним из факторов, сдерживающих спрос. Сергей Ромашкин говорит, что в подобных локациях целесообразно строить относительно небольшие отели до 30–50 номеров. Но они не попадают сейчас под программу льготного кредитования гостиниц, рассчитанную лишь на большие объекты, и, соответственно, не пользуются популярностью у инвесторов.

Александра Мерцалова