Город Рыльск в Курской области попал под массированный ракетный обстрел ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинская армия нанесла массированный ракетный удар по городу Рыльску. На месте работают оперативные службы. Рыльск — районный центр, в городе проживают чуть менее 15 тыс. человек. Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.

При обстреле Рыльска есть погибшие и пострадавшие, рассказал РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов. Их число пока неизвестно. По словам господина Белоусова, при обстреле пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа. Как уточнил глава района в комментарии «РИА Новости», всего было около 15 прилетов. По данным Telegram-канала Mash, при обстреле погибли минимум 5 человек, еще 26 — пострадали.

«Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска. Сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные тревожные службы. Работает МЧС»,— сказал господин Хинштейн в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.