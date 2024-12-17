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Коммерсантъ FM
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Депутат ЛДПР предложил штрафы до 100 тыс. рублей для тех, кто дарит алкоголь

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь. Граждан предлагается штрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц — на 35–50 тыс. руб., юрлиц — на 100 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Свинцов считает, что нужно вести «жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя». По его мнению, вместо таких напитков надо дарить «то, что может вызывать радость и приносить пользу», например книги, билеты в кино, абонемент в спортзал или поездку в санаторий.

Депутат опубликовал в Telegram текст подготовленного им проекта закона. В пояснительной записке отмечается, что в России последние четыре года растет показатель употребления алкоголя, а принимаемые властями меры для его снижения не дают результата.

«Законопроект нацелен на снижение употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции гражданами... и пропагандирует отказ от подарков, способных причинить вред организму человека. Алкоголь и спиртосодержащие напитки — это яды, которые могут привести к серьезным заболеваниям или гибели человека»,— сказано в документе.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя в России за 11 месяцев текущего года достигли максимума с 2017 года. Минфин планирует после Нового года поднять минимальные цены на крепкий алкоголь.

Об употреблении спиртного в стране — в материале «Ъ» «Россияне поднимают градус».

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