Accent на распродажу

Инвесткомпания Accent Capital продолжает распродавать свои активы. На этот раз реализован крупный логистический парк «А-Терминал» на юге Подмосковья оценочной стоимостью до 6 млрд руб. Покупателем объекта мог стать пока малоизвестный на рынке недвижимости фонд Romeda Capital. Владелец комплекса избавляется от недвижимости, в то время как спрос арендаторов на такие площади заметно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О продаже Accent Capital логистического комплекса «А-Терминал» общей площадью 55,6 тыс. кв. м в Сынково под Подольском в Подмосковье “Ъ” сообщили в самой компании, не называя покупателя. Объект находился в управлении компании с 2009 года, сейчас он полностью заполнен арендаторами, в их числе федеральные ритейлеры и промышленные компании.

По информации источника “Ъ” на рынке недвижимости, актив продан инвестиционному фонду Romeda Capital, у которого есть интерес в приобретении объектов коммерческой недвижимости. В этом фонде на запрос “Ъ” не ответили.

Головная структура Romeda Capital — ООО «Ромеда Менеджмент» — на паритете принадлежит Антону Терентьеву и Ватану Абдурахманову. По данным СПАРК, выручка компании в 2023 году составила всего 12 млн руб. Фонд также владеет торгцентром «Орех» в подмосковном Орехово-Зуево через ООО «Шаталет», чья выручка в прошлом году составила 314 млн руб., что на 30% меньше год к году.

Accent Capital создана в 2007 году основателем продуктовой сети «Копейка» Александром Самоновым. В ее портфеле 325 тыс. кв. м коммерческой и индустриальной недвижимости, оцененной в 27 млрд руб. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании выросла на 6% год к году, до 343,7 млн руб., чистый убыток составил 14,7 млн руб.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает комплекс «А-Терминал» в 4,3 млрд руб. По подсчетам директора департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александра Федорова, сумма сделки составила 6 млрд руб.

Ранее Accent Capital заявляла о намерениях продать часть своих активов. На сайте компании указано, что она владеет складом «Валищево» в Московской области, а также бизнес-центром «Дельта Плаза». Летом этого года источник “Ъ” на рынке недвижимости сообщал, что структура также намерена реализовать примерно за 3 млрд руб. принадлежащий ей торгцентр «Сокольники» на востоке Москвы (см. “Ъ” от 16 июля).

Также структура владеет складским комплексом «Сигма» в Уфе, однако месяц назад Parus Asset Management подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке этого актива. Accent Capital прошедшим летом также продала в Твери местной компании «Тверькапстрой» участок площадью 60 тыс. кв. м, где планировалось построить торгцентр «Паллада».

Александр Федоров не исключает, что Accent Capital продолжит распродавать свои активы. Возможно, после реализации своих активов компания распределит доходы инвесторам этого фонда, и каждый из них примет решение об их дальнейшем использовании, предполагает партнер NF Group Станислав Бибик. Инвесторы могут вложиться в депозиты или опять в покупку коммерческой недвижимости, добавляет эксперт.

Romeda Capital покупает логистический комплекс под Подольском на пике спроса на такую недвижимость. Высокие ставки аренды позволяют новому владельцу объекта увеличить свои доходы, констатирует директор «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский. По прогнозам IBC Real Estate, средняя ставка аренды складов в Москве и Подмосковье по итогам 2024 года увеличится на 44% год к году, до 12,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

София Мешкова