Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичку

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил оставить программу семейной ипотеки под 6% «без всяких изъятий». Он также предложил расширить программу на вторичный рынок недвижимости в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье.

Президент объяснил, что при создании программы семейной ипотеки ее распространяли только на первичный рынок недвижимости, так как правительство хотело поддержать строительный сектор. В то же время господин Путин отметил большое беспокойство людей по вопросу льготной ипотеки.

Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря заявил, что поддержку семейной ипотеки продолжат без ограничений со стороны государства. В пресс-службе Минфина рассказали, что в декабре вопрос с исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен. Также ведомство сообщило, что по поручению президента подготовит изменения в правилах получения «Семейной ипотеки», чтобы исключить механизм лимитов их программы.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».