Издержки разложили по пакетам

Крупнейший российский производитель асептической упаковки повышает с января 2025 года цены на 9–22%. Это может сказаться на стоимости некоторых продуктов питания, например молока и соков, так как упаковка формирует около 10% себестоимости такой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Упаковочные системы» (ранее Tetra Pak в РФ) в начале декабря уведомило производителей продуктов питания о повышении с 1 января 2025 года цен на свои продукты и услуги на 9–22%, следует из письма компании (есть у “Ъ”). Базовая упаковка, согласно приведенным данным, подорожает на 9%, импортные крышки, дизайн-работы и сервис — на 10%, ленты tabs-strip (комбинированный упаковочный материал на основе многослойного полиэтилена) — на 22%. Это объяснятся в том числе девальвацией рубля и издержками, связанными с поставками импортных материалов.

Собеседники “Ъ” в двух крупных пищевых компаниях подтвердили получение письма. Один из них уточнил, что бизнес считает планируемое повышение необоснованным. В «Упаковочных системах» пояснили “Ъ”, что по итогам 2024 года изменение стоимости не превысило официальную инфляцию, составив 5–9%. Индексация связана с изменением стоимости сырья, прежде всего картона, из которого состоит 70% упаковки. Для оптимизации затрат производителей был запущен двухлитровый формат упаковки для соков, уточнили в компании. В ассоциации «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей соков, воды, газированных напитков) считают, что индексация цен на упаковку происходит в рамках общей потребительской инфляции.

Как отметили “Ъ” в Центре системных решений (ЦСР), цены на картон в России не повышались последние три года, но сейчас увеличивается стоимость полимерной пленки, красок, фольги, которую производители закупают за рубежом. В следующем году в ЦСР ожидают дальнейшего роста цен на упаковку.

АО «Упаковочные системы» — крупный производитель асептической упаковки. Собеседник “Ъ” из пищевой компании говорит, что компания занимает на этом рынке 80%. До 2022 года структура выступала дочерней компанией Tetra Pak в России, принявшей решение продать свой бизнес в стране местному руководству. С 1 сентября 2022 года она контролируется ООО «Итон Инвестментс», бенефициары которого Игорь Акимов и Александр Криволапов, следует из пояснения к бухгалтерской отчетности «Упаковочных систем». Выручка компании за 2023 год, согласно СПАРК, составила 26,2 млрд руб., сократившись на 10% год к году. Чистая прибыль выросла вдвое, до 2,7 млрд руб.

Производство «Упаковочных систем» располагается в подмосковной Лобне, но, по словам собеседника “Ъ” на рынке продуктов питания, во многом остается импортозависимым в части расходных материалов. Эксперт напоминает, что уход с рынка зарубежных компаний в 2022 году привел к «упаковочному кризису», сопровождавшемуся общей нехваткой предложения и заменой ярких упаковок на минималистичные.

В многослойные асептические упаковки разливается 90% соков, все стерилизованное молоко и больше половины пастеризованного, говорит собеседник “Ъ” на рынке продуктов питания. Он поясняет, что этот формат исключает проникновение света, позволяя обеспечить долгосрочное хранение продукции без холодильника. Упаковку он называет вторым по значимости компонентом стоимости продукта на полке, которая уступает только сырью. Доля тары в себестоимости обычно составляет около 10%. «Новое повышение цен на упаковку приведет к росту цен продукции на полке в среднем на 1,5%, это существенно с учетом того, что накладывается на увеличение стоимости сырья, логистики и прочие расходы»,— поясняет источник “Ъ”.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что для молочной индустрии ежегодно необходимо 32,2 млрд единиц упаковки различных видов и составов. 31% приходится на многослойный картон, 25% — на гибкую полимерную упаковку, 17% — на ПЭТ-бутылку. Себестоимость продукции в переработке молока за год, по его словам, выросла на 18–21%. Долю упаковки в себестоимости господин Белов оценивает в 5–10%.

Александра Мерцалова, Ольга Мордюшенко