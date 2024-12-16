Белоусов предложил создать войска беспилотных систем

Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать Войска беспилотных систем. Он озвучил эту инициативу на коллегии военного ведомства с участием Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем»,— сказал господин Белоусов. В случае одобрения со стороны президента создание войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

По словам министра, из-за «возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий» также нужно создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

Господин Путин на коллегии поручил нарастить производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных типов. С призывом увеличить число беспилотников и спутников он также выступал на коллегии Минобороны год назад. В декабре президент обратил внимание, что по ряду критериев производство БПЛА в стране стало снижаться.

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