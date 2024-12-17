Госдума переназначила Дмитрия Зайцева аудитором Счетной палаты
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты. Он занимает должность с ноября 2018 года.
Постановление о переназначении Дмитрия Зайцева опубликовано в электронной базе Госдумы. Кандидатуру господина Зайцева внес на рассмотрение президент Владимир Путин.
Дмитрий Зайцев начал карьеру в качестве экономиста, работал в нескольких банках. С 2000 по 2005 год занимал должности в министерстве финансов. В 2013 году пришел в Счетную палату на место директора департамента экономического анализа, а через пять лет стал ее аудитором.
О деятельности Счетной палаты — в материале «Ъ» «Электронику проверили Счетной палатой».