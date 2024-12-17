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Госдума переназначила Дмитрия Зайцева аудитором Счетной палаты

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты. Он занимает должность с ноября 2018 года.

Постановление о переназначении Дмитрия Зайцева опубликовано в электронной базе Госдумы. Кандидатуру господина Зайцева внес на рассмотрение президент Владимир Путин.

Дмитрий Зайцев начал карьеру в качестве экономиста, работал в нескольких банках. С 2000 по 2005 год занимал должности в министерстве финансов. В 2013 году пришел в Счетную палату на место директора департамента экономического анализа, а через пять лет стал ее аудитором.

О деятельности Счетной палаты — в материале «Ъ» «Электронику проверили Счетной палатой».

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