Танкеры не справились со штормом

У побережья Керчи в воскресенье во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба перевозили мазут, в результате ЧП из одного из них топливо вылилось в море. От переохлаждения и травм погиб один человек, еще более десяти оказались в больнице. Эвакуация экипажа другого танкера была вечером приостановлена из-за плохих погодных условий. Прокуратура начала проверку, а СКР возбудил уголовные дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате крушения танкеров погиб один из моряков, еще более десяти оказались в больнице, а в море вылилось топливо

Фото: Кадр из видео очевидца В результате крушения танкеров погиб один из моряков, еще более десяти оказались в больнице, а в море вылилось топливо

Фото: Кадр из видео очевидца

Сигнал о ЧП в дежурную часть управления МЧС по Крыму поступил в воскресенье утром. По данным спасательного ведомства, у танкера «Волгонефть-212» с экипажем из 13 человек в условиях шторма, который при шквалистом ветре достигал семи баллов, оторвало носовую часть примерно в 8 км от берега. Судно запросило помощь, на место отправился спасательный буксир «Меркурий». Через некоторое время стало известно, что серьезное повреждение получил и после дрейфования сел на мель в 80 метрах от берега еще один танкер — «Волгонефть-239». Сначала говорилось, что на его борту находятся 14 человек. Однако позже Росморречфлот уточнил данные о ЧП. «На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов,— сообщили в ведомстве.— Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация. В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в городе Ростов-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря"». В связи с погодными условиями работа Керченской переправы была приостановлена.

Провести эвакуацию в воскресенье днем удалось только с одного танкера, потерпевшего аварию первым. При этом выяснилось, что один из 13 членов экипажа погиб.

Остальных доставили в больницу Анапы. «Одиннадцать членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар»,— написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Плохие погодные условия заставили приостановить спасательную операцию на втором танкере — «Волгонефть-239». В темноте и при сильном ветре задействовать вертолеты уже не представлялось возможным. С судном поддерживается связь, по данным спасателей, все члены экипажа живы, на танкере поддерживаются нормальные для экипажа условия.

В свою очередь, в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что специалисты проводят замеры для уточнения масштабов разлива нефтепродуктов и оценки его последствий.

Владимиру Путину о произошедшем доложили глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Президент дал поручения по организации спасательных работ, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения. Ее возглавил господин Савельев.

Тем временем Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания, а Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило два уголовных дела по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). После того как стало известно о гибели одного из моряков, одно из уголовных дел было переквалифицировано на более тяжкую, 2-ю часть той же статьи.

Александр Александров