Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Танкеры не справились со штормом

Возле Керчи потерпели крушение два судна с нефтепродуктами

У побережья Керчи в воскресенье во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба перевозили мазут, в результате ЧП из одного из них топливо вылилось в море. От переохлаждения и травм погиб один человек, еще более десяти оказались в больнице. Эвакуация экипажа другого танкера была вечером приостановлена из-за плохих погодных условий. Прокуратура начала проверку, а СКР возбудил уголовные дела.

В результате крушения танкеров погиб один из моряков, еще более десяти оказались в больнице, а в море вылилось топливо

В результате крушения танкеров погиб один из моряков, еще более десяти оказались в больнице, а в море вылилось топливо

Фото: Кадр из видео очевидца

В результате крушения танкеров погиб один из моряков, еще более десяти оказались в больнице, а в море вылилось топливо

Фото: Кадр из видео очевидца

Сигнал о ЧП в дежурную часть управления МЧС по Крыму поступил в воскресенье утром. По данным спасательного ведомства, у танкера «Волгонефть-212» с экипажем из 13 человек в условиях шторма, который при шквалистом ветре достигал семи баллов, оторвало носовую часть примерно в 8 км от берега. Судно запросило помощь, на место отправился спасательный буксир «Меркурий». Через некоторое время стало известно, что серьезное повреждение получил и после дрейфования сел на мель в 80 метрах от берега еще один танкер — «Волгонефть-239». Сначала говорилось, что на его борту находятся 14 человек. Однако позже Росморречфлот уточнил данные о ЧП. «На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов,— сообщили в ведомстве.— Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация. В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в городе Ростов-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря"». В связи с погодными условиями работа Керченской переправы была приостановлена.

Провести эвакуацию в воскресенье днем удалось только с одного танкера, потерпевшего аварию первым. При этом выяснилось, что один из 13 членов экипажа погиб.

Остальных доставили в больницу Анапы. «Одиннадцать членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар»,— написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Плохие погодные условия заставили приостановить спасательную операцию на втором танкере — «Волгонефть-239». В темноте и при сильном ветре задействовать вертолеты уже не представлялось возможным. С судном поддерживается связь, по данным спасателей, все члены экипажа живы, на танкере поддерживаются нормальные для экипажа условия.

Что известно о спасательной операции на месте крушения танкеров. Главное

Читать далее

В свою очередь, в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что специалисты проводят замеры для уточнения масштабов разлива нефтепродуктов и оценки его последствий.

Владимиру Путину о произошедшем доложили глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Президент дал поручения по организации спасательных работ, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения. Ее возглавил господин Савельев.

Тем временем Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания, а Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило два уголовных дела по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). После того как стало известно о гибели одного из моряков, одно из уголовных дел было переквалифицировано на более тяжкую, 2-ю часть той же статьи.

Александр Александров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...