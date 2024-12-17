Самозанятнейшая история

Верховный суд РФ (ВС) решит, сколько бизнес должен заплатить в бюджет, если привлечение им самозанятых граждан признали прикрытием фактического найма работников. Речь о том, можно ли снизить сумму доначисленного предпринимателю НДФЛ (13%) на размер налога на профдоход (6%), который самозанятые ранее уже за себя уплатили. Арбитражные суды решили, что бизнесу достаточно доплатить разницу между этими суммами, соответственно, на нее же начисляются штрафы. Однако налоговики добились передачи дела в экономколлегию ВС, настаивая на неправомерности зачета этих налогов. Юристы опасаются рисков двойного налогообложения, поскольку нет гарантий, что самозанятые смогут вернуть из бюджета ранее уплаченные ими суммы.

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ВС разберется, в каком размере работодатель уплачивает НДФЛ после выявления работавших на него фиктивных самозанятых. Прецедентное решение будет вынесено в рамках спора индивидуального предпринимателя (ИП) Фарита Садыкова с налоговой инспекцией.

По итогам проверки инспекция в апреле 2023 года пришла к выводу, что на протяжении 2021 года ИП прибегал к услугам самозанятых, которые фактически являлись его работниками. Тем самым, сочли налоговики, предприниматель умышленно уклонился от уплаты НДФЛ, который за работников исчисляет и удерживает именно работодатель как налоговый агент. В итоге от господина Садыкова потребовали уплатить 2,6 млн руб. НДФЛ (по ставке 13%) и 65 тыс. руб. штрафа.

Предприниматель обжаловал доначисления. Арбитражные суды трех инстанций признали налоговые претензии законными, подтвердив, что через самозанятых ИП создавал лишь «видимость гражданско-правовых отношений при фактическом наличии трудовых отношений».

Вместе с тем суды решили снизить размер доначисленного НДФЛ (и, следовательно, сумму штрафа) на сумму уплаченного самозанятыми налога на профдоход (794,4 тыс. руб.), посчитав, что благодаря поступлениям от граждан бюджет в этой части фактических потерь не понес.

С этим уже не согласилась инспекция, которая подала жалобу в ВС, настаивая, что и НДФЛ, и штраф должны быть уплачены предпринимателем в полном объеме. Правонарушение заключается в невыполнении работодателем своей обязанности по удержанию и перечислению НДФЛ в бюджет, которую нельзя смешивать с обязанностью гражданина заплатить налог с дохода, так как они — «разные субъекты налоговых правоотношений», подчеркивается в жалобе. Работодатель, «не исполнивший свою обязанность, оплачивает налог за счет собственных средств», то есть налог на профдоход «не может быть изъят» в его пользу, а граждане в случае «излишней уплаты» налога могут сами им распорядиться (зачесть в счет будущих платежей или попросить вернуть как переплату), указали налоговики.

Вывод судов об «отсутствии негативных последствий» для бюджета, по мнению инспекции, «является ошибочным», поскольку сроки уплаты НДФЛ наступают раньше срока уплаты налога на профдоход, кроме того, эти налоги поступают в разные бюджеты, поэтому их нельзя зачесть. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 29 января 2025 года.

Сам ли занят

После введения налога на самозанятых в 2019 году были опасения о возможной подмене трудовых отношений на гражданско-правовые, когда работников регистрируют как самозанятых и заключают с ними договоры выполнения работ или оказания услуг, рассказывает руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин. Цель схемы, поясняет он,— «применение более низкой ставки налога и отказ от перечисления обязательных страховых взносов».

Сейчас споры о переквалификации самозанятых в работников предприятия весьма актуальны. По подсчетам старшего партнера «Пепеляев Групп» Сергея Савсериса, большинство подобных споров возникло в последние два года — за 2023–2024 годы он обнаружил 76 судебных дел о штрафовании работодателей за неудержание НДФЛ при выплатах якобы самозанятым. Причем до суда «доходит малая часть» из всех претензий, так как «большинство компаний знают о нарушении и самостоятельно корректируют налоговые обязательства», делится наблюдениями директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров.

На рост разбирательств, отмечает Сергей Савсерис, повлияла разработка ФНС аналитической системы, позволяющей «отследить частоту и сумму пробитых чеков, периодичность и продолжительность работы самозанятого с одним и тем же заказчиком, количество таких заказчиков у самозанятого, а также число сотрудников и среднюю зарплату у заказчика». По словам партнера Taxology Алексея Артюха, чаще всего самозанятых привлекают в человекоемкие отрасли, оказание услуг (автоперевозки, клининг, охрана) и несложное производство.

Налог и снова налог

На уровне экономколлегии подобный спор встречается впервые, говорит Алексей Станчин. Перед ВС «ставятся важные вопросы о налоговых последствиях переквалификации самозанятых в работников», указывает Алексей Артюх. При этом юристы считают спорными аргументы ФНС о недопустимости зачета налогов. Глава налоговой практики K&P Group Виктория Канишевская считает справедливым вычесть из НДФЛ уплаченные самозанятыми суммы по аналогии с тем, как в спорах о дроблении бизнеса ВС позволял снижать размер недоимки организатора незаконной схемы за счет платежей в бюджет от других участников. «С экономической и юридической точки зрения налог на профдоход подменяет собой НДФЛ», поэтому зачет этих налогов возможен, полагает Эдуард Гюльбасаров. Сергей Савсерис тоже не согласен, что взыскивать НДФЛ нужно в полном размере без учета уплаченного налога на профдоход, но он считает правильным начисление штрафа на всю сумму, которую работодатель должен был удержать с зарплаты работника. Позиция ФНС в отношении штрафа «не лишена юридической логики», признает и Алексей Станчин.

Больше всего юристов настораживают риски двойного налогообложения, если НДФЛ будет взыскан с работодателя в полном объеме. Сергей Савсерис сомневается, что граждане смогут вернуть из бюджета уплаченный ими налог на профдоход, ведь «инспекция презюмирует их недобросовестность», в связи с чем «может отказать в таком возврате». Его опасения разделяет и Алексей Станчин, так как по логике инспекции самозанятые выступают «своего рода подконтрольной налогоплательщику частью схемы по снижению его фискального бремени». В административном порядке вряд ли получится вернуть налог самозанятых и, скорее всего, эти споры перейдут в судебную плоскость «с неочевидным результатом», полагает Алексей Артюх. Причем велика вероятность пропуска гражданами трехлетнего срока давности с момента уплаты налога для его возврата, предупреждают юристы.

Ян Назаренко, Анна Занина