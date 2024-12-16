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Коммерсантъ FM
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Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании

Министр обороны Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании (ВСК) на пять лет. В этой должности он сменил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу.

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Андрей Белоусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полномочия Сергея Шойгу прекращены досрочно, говорится в распоряжении правительства. В обновленный состав наблюдательного совета вошли начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, первый замминистра обороны Леонид Горнин, замглавы Минэкономики Мурат Керефов, замглавы Минфина Алексей Липаев, министр ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Военно-строительная компания была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны «Спецстроя». В 2024 году Минобороны подало к ВСК иски на 19,2 млрд руб. В июле также был арестован бывший глава компании Андрей Белков. Деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который стал фигурантом громкого расследования о коррупции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову собирают подследственную команду».

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