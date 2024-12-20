Россия в октябре вложила в государственные облигации США $28 млн

Россия в октябре нарастила инвестиции в американские государственные облигации до $28 млн, следует из данных Министерства финансов США. В долгосрочные облигации вложено $24 млн, а краткосрочные — $4 млн. Крупнейшими держателями американских гособлигаций стали Япония (около $1,1 трлн). Китай ($760 млрд) и Великобритания ($746 млрд).

В сентябре объем российских инвестиций составлял $25 млн, в августе и июле — по $24 млн. В июне показатель достигал $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, а в марте, феврале и январе он варьировался от $43 до $47 млн.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле показатель снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 году госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США. Осенью госдолг США впервые превысил отметку $36 трлн.