Большая ближневосточная волна

2024 год внес перелом в конфликт на Ближнем Востоке, изменив расстановку сил его участников. Перейдя в наступление на своих противников из «оси сопротивления», возглавляемой Ираном, Израиль сумел обезглавить и обескровить группировки «Хамас» и «Хезболла», лишив их прежней способности продолжать вооруженную борьбу. Иран не смог остановить удары по находящимся под его патронажем антиизраильским силам. Падение власти президента Асада в Сирии привело к уходу из «оси сопротивления» еще одного ключевого звена — Дамаска. Большой войны на Ближнем Востоке удалось избежать, однако регион окончательно перешел в предвоенное состояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Рафахе (сектор Газа), разрушенный в результате ракетного удара израильской армии (февраль 2024 года)

Фото: Fatima Shbair / AP Дом в Рафахе (сектор Газа), разрушенный в результате ракетного удара израильской армии (февраль 2024 года)

Фото: Fatima Shbair / AP

Принцип «око за око», которым Израиль стал руководствоваться при проведении силовой операции в секторе Газа сразу после кровавого рейда боевиков группировки «Хамас» на его территорию 7 октября 2023 года, оставался смысловым стержнем действий еврейского государства в Газе и в 2024 году.

Прозвучавшее в первые месяцы израильских ударов по Газе громкое заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «трагедия на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа, превысила пределы человеческой терпимости», стало не более чем политической оценкой. Разделяемая многими государствами «мирового большинства», включая Россию, эта оценка не могла повлиять на эскалацию конфликта как в Газе, так и за ее пределами.

События 2024 года показали, что подобные предупреждения, как и угроза привлечь руководство еврейского государства к «ответственности перед международным правом за преступления против человечности», не могут заставить Израиль отказаться от своих планов в Газе. Определять «пределы человеческой терпимости», по версии израильского руководства, должен премьер-министр Нетаньяху и никто другой, включая его ближайшего союзника, президента США Джо Байдена.

На начальном этапе израильская армия ограничивала свои действия против «Хамаса» территорией Газы, но во второй половине года произошло событие, которое стало водоразделом и началом переломного этапа на Ближнем Востоке.

Весьма символично, что произошло это событие за пределами Газы: 31 июля в Тегеране, в резиденции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания. Прилетев в Тегеран на торжественную церемонию инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана, которая проходила в присутствии высокопоставленных гостей из более чем 80 стран, Исмаил Хания не знал, что жить ему оставалось считаные часы, поскольку нахождение в Иране уже не может обеспечить ему безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны лидера «Хамаса» Исмаила Хании, убитого в Тегеране (август 2024 года)

Фото: Vahid Salemi / AP Похороны лидера «Хамаса» Исмаила Хании, убитого в Тегеране (август 2024 года)

Фото: Vahid Salemi / AP

Устранение лидера палестинского движения, который был его публичным лицом и неоднократно бывал во многих мировых столицах, в том числе в Москве, стало на тот момент самым радикальным шагом Израиля, ведущего войну против своих противников на Ближнем Востоке сразу на несколько фронтах.

Обезглавив «Хамас» и тем самым послав предупреждение руководству Ирана сразу после вступления в должность его нового президента, Израиль также направил сигнал и базирующейся в Ливане шиитской группировке «Хезболла», с которой еврейское государство находится в состоянии острого конфликта.

В ответ, реагируя на убийство Исмаила Хании, власти Ирана пообещали акцию возмездия, рассчитывая укрепить свой пошатнувшийся имидж в глазах той части арабского и мусульманского мира, которая нацелена на противостояние с Израилем.

Назвав Ханию «храбрым лидером палестинских моджахедов», верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал Израилю акты возмездия за его гибель.

«Этим действием преступный сионистский режим создал повод для сурового наказания, и мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики Иран»,— предупредил верховный лидер Ирана. Схожее заявление сделал и президент Пезешкиан. «Сегодня Иран оплакивает мученика Исмаила Ханию. Связь между двумя народами, Ирана и Палестины, будет сильнее, чем раньше, сопротивление и защита угнетенных — яростнее, чем когда-либо. Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и заставит захватчиков-террористов пожалеть о своем трусливом поступке»,— написал Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети Х.

Однако анонсированная акция возмездия по горячим следам громкого убийства в иранской столице так и не произошла.

Пока Тегеран выдерживал паузу, взвешивая все за и против возможного прямого столкновения с Израилем, в конце августа израильтяне открыли второй фронт против своих противников.

Вторым фронтом стала силовая операция против базирующегося в Ливане проиранского шиитского движения «Хезболла», боевики которого поддержали «Хамас» и с 8 октября 2023 года обстреливали север Израиля.

Операция началась с массированных ударов ВВС Израиля по югу Ливана, где находятся объекты «Хезболлы». Силовую акцию с участием около 100 истребителей премьер-министр Нетаньяху назвал превентивным ударом для срыва готовившейся беспрецедентной атаки на Тель-Авив, в которой «Хезболла» планировала использовать тысячи ракет и беспилотников.

Удару по Ливану предшествовала атака на Израиль, которую «Хезболла» назвала первым этапом возмездия за ликвидацию в Бейруте 30 июля командира военного крыла группировки Фуада Шокра. «Хезболла» пообещала продолжать атаки в своей войне с Израилем, не дожидаясь Ирана.

Однако инициатива в продолжающейся войне «око за око» оставалась за Израилем. Так, 17 сентября израильские спецслужбы провели беспрецедентный диверсионный акт на территории соседнего Ливана: у членов руководства и активистов «Хезболлы» внезапно начали взрываться пейджеры, а на следующий день — рации, в результате чего погибли более 35 членов группировки, более 4,5 тыс. боевиков получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдаты ливанской армии и пожарные возле магазина, где взорвалась бомба, замаскированная под пейджер (Сидон, сентябрь 2024 года)

Фото: Mohammed Zaatari / AP Солдаты ливанской армии и пожарные возле магазина, где взорвалась бомба, замаскированная под пейджер (Сидон, сентябрь 2024 года)

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Вскоре после взрывов пейджеров и других средств связи, что стало новым шагом в многолетнем противостоянии Израиля и движения «Хезболла», Ливан накрыли еще две волны атак израильской армии. В ходе первой волны были нанесены удары по 180 целям на юге Ливана, что позволило поразить тысячи ракетных пусковых контейнеров, которые были готовы к использованию для обстрела израильской территории.

Спустя несколько часов Ливан накрыла вторая волна авиаударов, после чего общее число целей, которые были поражены в течение одного дня, достигло 290 объектов.

Ответом «Хезболлы» стали два массированных ракетных удара по израильской территории, однако большинство ракет было перехвачено израильскими средствами ПВО.

Новым витком эскалации, произошедшей после взрывов 17 и 18 сентября пейджеров и других использовавшихся «Хезболлой» средств связи, стал израильский ракетный удар по южному пригороду Бейрута, где командующий вооруженными силами «Хезболлы» Ибрагим Акиль проводил совещание с командованием сил специального назначения «Радван». В результате удара были ликвидированы сразу 16 командиров «Хезболлы», включая самого Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахаби, который отвечал за подготовку спецподразделений. По информации арабских СМИ, Ибрагим Акиль и его подчиненные занимались планированием наземных операций против Израиля, включая нападения на населенные пункты северной части страны.

Вскоре после этого кульминацией противостояния с «Хезболлой» в конце сентября стала ликвидация в Бейруте бессменного лидера организации шейха Хасана Насраллы, которая поставила под вопрос будущее «Хезболлы».

Хасан Насралла не только руководил группировкой с 1992 года, но и был символом ее силы и способности бросать вызов еврейскому государству. До начала прямого конфликта с Израилем «Хезболла» имела самую большую негосударственную армию в мире — 100 тыс. бойцов, и считалась грозным оружием в руках взрастившего и направлявшего ее Ирана. Однако убийство тщательно охраняемого Насраллы показало отсутствие у возглавляемой им шиитской группировки эффективных способов защиты от израильской армии и спецслужб. В ходе операции израильских силовиков, которая проходила во время совещания высшего руководства «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахия в подземном укрытии под жилым домом, ВВС Израиля сбросили более 80 бомб. Среди них были как минимум пятнадцать 910-килограммовых противобункерных бомб BLU-109.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранский лидер аятолла Али Хаменеи

Фото: Reuters Иранский лидер аятолла Али Хаменеи

Фото: Reuters

Столь массированная атака не оставила шейху Насралле и его соратникам, находившимся вместе с ним на совещании, шансов выжить, на месте бункера образовалась огромная воронка.

«Граждане Израиля, у нас есть большие достижения, но работа еще не завершена. В ближайшие дни мы столкнемся со значительными вызовами, и мы справимся с ними, это великие дни. Мы находимся на историческом поворотном моменте. Год назад, 7 октября, наши враги напали на нас и думали уничтожить Израиль. Год спустя, удар за ударом, достижение за достижением — они понимают, насколько их надежды развеялись»,— провозгласил в своем обращении к нации израильский премьер. Он пообещал продолжать наносить удары по врагам, а также рассказал, что подтолкнуло его принять решение устранить лидера «Хезболлы». «Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном. Пока Насралла был жив, он мог быстро восстанавливать потенциал "Хезболлы", который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ — и его больше нет»,— продолжал господин Нетаньяху, по словам которого Израиль «свел счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов».

В своем обращении израильский премьер изложил свое видение того, какие перемены должны произойти в отношениях Израиля со странами арабского и исламского мира.

«Все, кто противостоит "оси зла", все, кто стонет под гнетом жестокой тирании Ирана и его ставленников в Ливане, Сирии, в самом Иране и в других местах, все они сегодня исполнились надежды. Я обращаюсь к гражданам этих стран: Израиль с вами. А режиму аятолл я говорю: кто ударит по нам, мы ударим по нему. Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно»,— предупредил он.

На этом фоне отложенный во времени иранский ответ Израилю после накопленной в течение года критической массы многочисленных потерь Тегерана и его союзников по «оси сопротивления» на Ближнем Востоке последовал 1 октября.

Этим ответом стал запуск в сторону Израиля 182 баллистических ракет, в ходе которого практически над всей территорией страны звучали взрывы, работала система ПВО.

Большинство ракет было сбито за пределами Израиля — серьезный ущерб еврейскому государству иранская акция возмездия не нанесла. Единственной жертвой стал палестинец из сектора Газа, находившийся в Иерихоне, куда упали обломки одной из ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«Эта атака будет иметь последствия. У нас есть планы наступления, и мы примем решение в подходящее время»,— прокомментировал иранскую атаку официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Иранская ракетная атака произошла примерно через сутки после того, как вечером 30 сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана, назвав ее целью ликвидацию позиций «Хезболлы» вдоль границы. Второй задачей стало продолжение ликвидации полевых командиров «Хезболлы» и новых претендентов на пост Хасана Насраллы.

К операции, о которой было официально объявлено 1 октября, были привлечены части и подразделения, переброшенные на север Израиля из сектора Газа. Под прикрытием артиллерии и ударов с воздуха в наступление на ливанской территории пошел израильский спецназ.

Что же касается израильского ответа на ракетную атаку со стороны Ирана, то он последовал в конце октября, когда ВВС Израиля нанесли массированные удары по военным объектам Исламской Республики. Новые удары по Ирану не затронули ядерные и нефтяные объекты страны, однако, по информации израильских и американских источников, надолго вывели из строя оборудование по производству баллистических ракет.

По информации израильских и американских СМИ, атаке, в частности, подверглись крупный военный комплекс близ Тегерана Парчин, а также находящийся около иранской столицы центр производства баллистических ракет Ходжир.

Уничтоженное оборудование в силу его сложности Иран не производит сам, а закупает у Китая. По предварительным оценкам, на восстановление оружейного производства в тех же объемах предварительно потребуется не меньше года.

В ситуации, когда Иран оказался не в состоянии прийти на помощь действующей на ливанской территории шиитской группировке, 27 ноября было заключено соглашение о прекращении огня, установившее хрупкий статус-кво.

Несмотря на подписанное перемирие, боевые действия могут возобновиться в любой момент. Тем более что конфликт в секторе Газа к концу года был далек до завершения.

Между тем ослабление «Хезболлы», других проиранских формирований и самого Ирана, на военную помощь которых опирался Дамаск, позволило антиправительственным силам в Сирии, начавшим свое наступление на столицу 27 ноября, за считаные дни свергнуть правительство президента Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изрешеченный пулями портрет бывшего президента Сирии Башара Асада (Дамаск, декабрь 2024 года)

Фото: Ammar Awad , Reuters Изрешеченный пулями портрет бывшего президента Сирии Башара Асада (Дамаск, декабрь 2024 года)

Фото: Ammar Awad , Reuters

Необходимо отметить, что изначально считавшиеся внушительной внешней группой поддержки президента Иран, «Хезболла» и другие проиранские формирования в регионе на протяжении многих лет составляли наиболее боеспособную часть сухопутных сил, на которые опирался сирийский режим.

Однако дружественные внешние силы так и не смогли бросить Башару Асаду спасательный круг в ситуации, когда его собственная армия отказалась продолжать сопротивление.

Комментируя смену власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание на то, что ни Иран, ни «Хезболла», понесшие значительные потери в этом году, оказались не в состоянии найти дополнительные ресурсы для переброски на внезапно пришедший в движение сирийский фронт.

Эту ситуацию израильский премьер назвал своей заслугой.

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в "оси зла" Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима»,— не скрывал своего удовлетворения Биньямин Нетаньяху, выразив убежденность, что «это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для Государства Израиль». Свое заявление израильский премьер сделал во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии.

Между тем последним ударом для Ирана в уходящем году и подтверждением того, что падение президента Асада окончательно привело к уходу из иранской «оси сопротивления» еще одного ключевого звена — Дамаска, стало заявление Ахмеда аш-Шараа — лидера сирийских вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске. «Иранский проект вреден, а то, что произошло в Сирии, является победой над опасным для региона иранским проектом. Мы смогли положить конец иранскому присутствию в Сирии»,— заявил в своем программном интервью арабским телеканалам Ахмед аш-Шараа.

«Мы не враждебно настроены по отношению к иранскому народу. Наша проблема заключалась в политике, которая нанесла вред нашей стране»,— добавил он, исключив возможность перезапуска отношений с Исламской Республикой Иран.

Сергей Строкань