«Хезболла» не дождалась Ирана

ВВС Израиля в воскресенье нанесли массированный удар по югу Ливана, целью которого стали объекты радикального шиитского движения «Хезболла». Силовую акцию с участием около 100 истребителей премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал превентивным ударом для срыва беспрецедентной атаки на Тель-Авив, в которой «Хезболла» планировала использовать тысячи ракет и беспилотников. Удару по Ливану предшествовала атака на Израиль, которую «Хезболла» назвала первым этапом возмездия за ликвидацию в Бейруте 30 июля командира военного крыла группировки Фуада Шокра. Уже после израильского авианалета на юг Ливана «Хезболла» нанесла ответный удар и пообещала продолжать атаки в своей войне с Израилем, не дожидаясь Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На похоронах командира военного крыла «Хезболлы» Фуада Шукра лидер группировки Хасан Насралла (на экране) пообещал, что Израиль ответит за это убийство

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY, Alkis Konstantinidis / Reuters На похоронах командира военного крыла «Хезболлы» Фуада Шукра лидер группировки Хасан Насралла (на экране) пообещал, что Израиль ответит за это убийство

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY, Alkis Konstantinidis / Reuters

Мотивы принятия израильским руководством решения об атаке на объекты «Хезболлы» на юге Ливана изложила в своем заявлении в воскресенье канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Рано утром мы обнаружили, что "Хезболла" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны и начальником Генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы»,— говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося в воскресенье в Тель-Авиве в семь утра заседания военно-политического кабинета премьер Нетаньяху подтвердил, что незадолго до этого он лично отдал приказ нанести превентивные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории в координации с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви.

Назвав проведенную акцию по уничтожению тысяч ракет «Хезболлы» успешной, господин Нетаньяху указал на то, что Израиль готов действовать как в обороне, так и в нападении, то есть не только отбивать атаки, но и предотвращать их.

«Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в свои дома и продолжать придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам, мы бьем по нему»,— заявил израильский лидер.

Подробности авианалета на объекты в Ливане сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами "Хезболлы", большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них — на центральную часть Израиля»,— заявил господин Хагари.

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В свою очередь, как сообщает газета Times of Israel, при принятии решения об упреждающем ударе счет шел на минуты. Свой рейд на территорию Ливана ВВС Израиля совершили в 4:45, то есть за 15 минут до запрограммированного пуска ракет по Тель-Авиву, который должен был произойти в пять утра.

Ранее в воскресенье «Хезболла» заявила о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство одного из своих командиров Фуада Шукра. В заявлении радикальной шиитской группировки говорится: «В качестве первичного ответа на агрессию в южном пригороде Бейрута, в результате которой погибли командир Фуад Шукр и еще нескольких наших граждан, 25 августа бойцы исламского сопротивления начали массированную воздушную атаку с применением БПЛА (по целям.— “Ъ”) в глубине сионистского образования».

В официальном сообщении «Хезболлы» говорится об «успешном пуске» 320 ракет по 11 военным объектам Израиля: базам ЦАХАЛа Майрун, Заатун и Сахель, двум базам на Голанских высотах, трем казармам и ряду опорных пунктов.

Уже после превентивного удара Израиля шиитская группировка нанесла еще один удар по израильским военным объектам, в котором использовались 210 ракет и 20 БПЛА.

Фотогалерея Последствия обмена ударами «Хезболлы» и Израиля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перехват ракеты «Хезболлы» Фото: Jalaa Marey / AFP Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Беспилотник «Хезболлы», снятый над северной частью Израиля Фото: Jalaa Marey / AFP Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви (в центре) Фото: Reuters Дым на месте израильского авиаудара в ливанской деревне Зибкин Фото: Kawnat HAJU / AFP Дым над городом Хиам на юге Ливана Фото: Reuters / Karamallah Daher Закрытый пляж в Хайфе Фото: Reuters / Ammar Awad Мужчина на пляже в ливанском Тире. На снимке виден дым на ливанской границе с Израилем Фото: Reuters / Aziz Taher Следующая фотография 1 / 9 Перехват ракеты «Хезболлы» Фото: Jalaa Marey / AFP Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Беспилотник «Хезболлы», снятый над северной частью Израиля Фото: Jalaa Marey / AFP Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви (в центре) Фото: Reuters Дым на месте израильского авиаудара в ливанской деревне Зибкин Фото: Kawnat HAJU / AFP Дым над городом Хиам на юге Ливана Фото: Reuters / Karamallah Daher Закрытый пляж в Хайфе Фото: Reuters / Ammar Awad Мужчина на пляже в ливанском Тире. На снимке виден дым на ливанской границе с Израилем Фото: Reuters / Aziz Taher Смотреть

«Наша военная операция на сегодня завершена благодаря Всевышнему»,— говорится в заявлении «Хезболлы», которое было сделано накануне намеченного на вечер воскресенья выступления лидера организации Хасана Насраллы.

«Исламское сопротивление в Ливане находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким»,— отмечается в заявлении.

В этой ситуации в Израиле в ближайшие дни готовятся к новому обмену ударами с «Хезболлой», демонстрирующей решимость оставить последнее слово за собой, несмотря на массированный удар по югу Ливана.

«Нас ждет значимая неделя из-за переговоров в Каире, боевых действий в Газе и на северной границе. Наша готовность чрезвычайно высока — как в наступлении, так и в обороне»,— заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Израильские военные отмечают, что атаки «Хезболлы» могут произойти в любой момент вне зависимости от хода очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа, старт которых был запланирован на 25 августа.

Этим обстоятельством объясняются интенсивные совещания военно-политического руководства Израиля последних дней, а также введение режима чрезвычайной ситуации, о котором объявил министр обороны Йоав Галант. Главные ограничения вводятся на севере страны, в большей степени подверженному ударам «Хезболлы». «В районах на открытой местности могут собираться до тридцати человек, в зданиях — до трехсот человек. На рабочих и учебных местах можно появляться при условии, что рядом есть действующие бомбоубежища»,— говорится в сообщении военного ведомства страны.

В этой ситуации глава МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X выступил с обращением к десяткам своих коллег со всего мира с призывом поддержать превентивный удар в Ливане и последующие шаги, которые будут предприниматься в противостоянии с «Хезболлой». Назвав воскресный авианалет вынужденной мерой, на которую руководство пошло только после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке с территории Ливана, Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль намерен и впредь действовать исключительно для защиты своих граждан и территории от «оси зла», возглавляемой Ираном. По его словам, цель «оси зла — уничтожение еврейского государства». «Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий»,— заверил он.

Обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой» вызвало резкую активизацию американо-израильских контактов.

Сразу после авианалета на объекты шиитской группировки на юге Ливана глава Минобороны Йоав Галант провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, проинформировав его о развитии ситуации.

В то же день с визитом в Тель-Авив прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший в рамках своего турне по Ближнему Востоку, в программу которого также включены посещения Иордании и Египта. Целью переговоров стала координация действий в случае возможной атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана, которую по-прежнему ждут в Вашингтоне.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт, президент Байден распорядился поддерживать контакт с руководством Израиля после воскресных ударов по территории Ливана. В свою очередь, как сообщает портал Axios, Израиль действует против «Хезболлы» в одиночку, но в полной координации с США, успев предупредить администрацию Байдена об атаке своих ВВС на юге Ливана.

Сергей Строкань