Сделке с Ливаном придают победный вид

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал принципиальное согласие на прекращение огня в конфликте с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщили израильские СМИ. Проблемой для правительства еврейского государства, однако, остается то, как представить продвигаемую США сделку не компромиссной, а триумфальной развязкой. Представители право-религиозного крыла в израильской правящей коалиции уже выступили против заморозки боевых действий, объяснив это тем, что шиитская группировка близка к разгрому. История уже не раз показывала, что «Хезболла» умеет восстанавливать свои ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского удара по пригороду Бейрута

Фото: Adnan Abidi, Reuters Последствия израильского удара по пригороду Бейрута

Фото: Adnan Abidi, Reuters

Cоглашение о прекращении огня в Ливане может быть заключено в ближайшие несколько дней, проинформировали со ссылкой на источники израильские СМИ. По их словам, господин Нетаньяху одобрил продвигаемый США план в минувшие выходные. Инициатива обсуждалась на серии министерских встреч, проходивших с участием главы правительства. Во время одной из них был поднят вопрос, как убедить общественное мнение в том, что сделка с «Хезболлой» будет выгодна еврейскому государству.

В сентябре узкий кабинет израильского правительства внес в официальный список целей возвращение в северные районы страны тех граждан, которые с прошлого года были эвакуированы из своих жилищ на фоне участившихся обстрелов с ливанской стороны. По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это свыше 60 тыс. гражданских лиц. Их проблема стала поводом для начала операции «Стрелы севера», в ночь на 1 октября переросшей в сухопутное наступление.

В рамках обсуждаемой сделки действующая администрация президента США согласилась передать Израилю письменные гарантии, которые должны закрепить за ЦАХАЛом бессрочное право на использование силы против «Хезболлы» в том случае, если группировка будет нарушать мирную инициативу, отмечают источники Axios.

Под потенциальные нарушения будет подпадать как переброска боевиков к границе, так и контрабанда тяжелого вооружения.

По словам одного из источников Axios, спецпосланник США Амос Хокстайн, который в течение года пытался играть роль медиатора между Израилем и Ливаном, оказал давление на господина Нетаньяху — он пригрозил отказаться от посреднических усилий в том случае, если власти еврейского государства не согласятся на сделку в ближайшие дни.

Сомнения израильтян связаны с тем, как свои обязательства на практике будет соблюдать «Хезболла». Они возлагают на нее ответственность за невыполнение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец полномасштабному конфликту 2006 года. Вопреки положениям документа, «Хезболла» уже за первые десять лет после прошлой войны смогла нарастить и усовершенствовать ракетный арсенал, выстроив военную инфраструктуру у приграничных районов.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уже выступил с требованием к премьер-министру отклонить поддержанное США предложение о прекращении огня с «Хезболлой», назвав план «серьезной ошибкой».

«Надо прислушаться к командирам "на земле",— заявил политик, представляющий право-религиозное крыло правящей коалиции.— Особенно сейчас, когда "Хезболла" разгромлена и просит о перемирии, останавливаться нельзя».

С 24 ноября шиитская группировка усилила свои нападения на еврейское государство, выпустив в его сторону около 200 ракет, зафиксировал израильский аналитический центр Alma. По его оценкам, под удар попали в основном северные и центральные районы. Не исключено, что этими обстрелами верхушка «Хезболлы» пыталась продемонстрировать, что она все еще способна атаковать Израиль, несмотря на формальное согласие с американской инициативой.

Израиль сам за последние недели активно придерживался традиционной тактики «переговоры под огнем», активно разрушая приграничную инфраструктуру соседей. Как заявил агентству AFP основатель бейрутского исследовательского центра Synapse Питер Харлинг, эти удары не были случайными — командование ЦАХАЛа, вероятно, пыталось создать «непригодную для проживания нейтральную зону вдоль всей границы».

Нил Кербелов