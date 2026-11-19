Путин пообещал «гораздо более болезненный» ответ на удары по Крымскому мосту
Крымский мост — это исключительно мирный объект, его не используют для перевозки военной техники, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции на саммите АТЭС. Он пригрозил «гораздо более болезненными» ответными действиями на удары вооруженных сил Украины.
Автомобильной части Крымского моста нанесен серьезный ущерб, добавил Владимир Путин. Железнодорожная уже восстановлена, уточнил он.
За последние три дня ВСУ трижды атаковали Крымский мост. СКР сообщал о повреждениях его конструкции, однако масштабы разрушений не уточнял. Сейчас движение по мосту остановлено полностью. По оценкам Марата Хуснуллина, отдельные элементы Крымского моста будут восстановлены через месяц-два.