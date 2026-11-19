Крымский мост — это исключительно мирный объект, его не используют для перевозки военной техники, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции на саммите АТЭС. Он пригрозил «гораздо более болезненными» ответными действиями на удары вооруженных сил Украины.