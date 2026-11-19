«Самое главное в том, что у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе и украинского, и искренне стремится к тому, чтобы наладить двусторонние отношения по целому ряду направлений, в том числе для нас, конечно, важно - на американо-российском направлении»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.