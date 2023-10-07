Израиль находится в состоянии войны. Об этом заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, после того как утром боевики проникли на территорию страны из сектора Газа под прикрытием выпущенных оттуда же сотен ракет. Израиль оказался не готов к нападению — десятки человек погибли и были взяты в заложники, сотни пострадали. В срочном порядке была начата мобилизация резервистов. Бои в израильских населенных пунктах в районе Газы не прекращались на протяжении почти всего дня. Одновременно Израиль начал ответную операцию в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские солдаты в Сдероте, Израиль

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты в Сдероте, Израиль

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

«С сегодняшнего утра Государство Израиль находится в состоянии войны»,— заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к гражданам. Ранее о состоянии войны впервые за десятки лет объявили израильские военные. При этом в субботу выяснилось, что ни они, ни спецслужбы, ни службы тыла к этому оказались не готовы. Война стала полной неожиданностью.

В последние годы ситуация накалялась постепенно, при этом всегда был какой-то конкретный повод для обострения. Но сейчас войны никто не ждал.

Израильтяне уже неделю отмечали еврейский праздник Суккот, который плавно перешел в другой праздник — Симхат-Тора.

Многие были на каникулах и в отпусках, путешествовали. По всей стране проводились фестивали и концерты. Религиозные люди проводили время в синагоге. Все это остановилось в одно мгновение.

Примерно в 6:30 в субботу израильтяне на юге и в центре страны проснулись от звука сирен тревоги. От границ с сектором Газа и до Тель-Авива были слышны взрывы. Не прошло и несколько часов, как лидер палестинской группировки «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло «Хамаса») Мухаммед ад-Дейф заявил о принятом решении начать операцию «Потоп аль-Аксы», «чтобы положить конец нарушениям Израиля» и вернуться к проекту создания палестинского государства. По его словам, только за первый час группировка выпустила по Израилю 5 тыс. ракет.

Согласно израильским сообщениям, ракет на тот момент было в два раза меньше — около 2,2 тыс., но обстрелы продолжались. При этом сразу в нескольких местах были прямые попадания — в Ашкелоне, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и районе Гдерот, где погибла пожилая женщина.

При этом под прикрытием ракетных обстрелов палестинские боевики проникли на территорию Израиля — по суше, через море и по воздуху.

Они вошли в израильские населенные пункты в районе сектора Газа, в том числе в город Сдерот, где захватили полицейский участок. Начались бои на улицах, боевики поджигали дома.

«Первые ракетные удары по городу из сектора Газа наносились еще в 2001 году. История нахождения под огнем у жителей Сдерота самая длинная в Израиле. Но подобного тому, что случилось в субботу, за 30 лет моей жизни в Израиле не было никогда: ни такого уровня массивного обстрела, ни параллельного проникновения террористов,— рассказал “Ъ” живущий в Сдероте главный редактор израильского Первого радио Влад Зерницкий.— Жители города опытные и знают, что делать и как себя вести. Поэтому сегодня не было ни одного раненого и погибшего во время обстрелов. Хотя был нанесен ущерб дому и автомобилю, стоявшему возле него. Но, к сожалению, были погибшие во время проникновения террористов в город».

По словам собеседника «Ъ», «в Сдерот с первыми сигналами тревоги заехало несколько автомобилей и мотоциклистов — бойцов военного крыла "Хамаса"». «Судя по сообщениям из местных чатов, в бой первыми вступили полицейские и были потери. Только через два-три часа прибыли спецподразделения, которые начали зачистку и поиск террористов. К 20:00 операция еще продолжалась»,— добавил Влад Зерницкий.

При этом боевики взяли заложников, их точное число в субботу еще было неизвестно. Утром в субботу палестинские источники сообщали о 35 израильтянах — как военных, так и гражданских. К вечеру Израиль подтвердил информацию о заложниках, но не уточнил их число. Известно также о гибели военных и гражданских.

«Точной цифры у нас пока нет — мы находимся в состоянии войны»,— заявил официальный представитель армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

Израильские СМИ в районе 22:00 мск сообщали по меньшей мере о 250 погибших израильтянах и около 1,1 тыс. раненых. Но все понимали, что цифры эти не окончательные. Бои в израильских населенных пунктах продолжались, в больницах находятся десятки людей в тяжелом состоянии. Из многих мест не было информации. Так, к примеру, в ночь на субботу в районе Газы проходил музыкальный фестиваль. Тысячи людей оказались под обстрелом.

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Согласно заявлениям Биньямина Нетаньяху, сделанным на заседании узкого кабинета министров, который отвечает за вопросы безопасности, перед Израилем в субботу стояло несколько задач: очистить территорию от боевиков, «наказать врага», укрепить линии фронта, чтобы никакие силы не присоединились к «Хамасу». Это был прежде всего намек ливанскому движению «Хезболла», которое традиционно выступило солидарно с «Хамасом» и поздравило палестинцев с «успешной операцией против сионистского врага». Кроме угрозы с севера — из Ливана и Сирии, где также находятся базы «Хезболлы», есть также опасность активизации палестинских движений на Западном берегу реки Иордан и внутри Израиля, в том числе в Иерусалиме. В течение дня поступали сообщения о столкновениях между палестинцами и израильскими силами безопасности на Западном берегу и Восточном Иерусалиме. Есть угроза терактов.

Между тем Израиль еще утром начал срочный сбор резервистов. Учитывая, что суббота — это выходной день и общественный транспорт не работает, армия обратилась за помощью к службам такси, рассылая им адреса, откуда забрать и куда нужно доставить военнослужащих. После 17:00 было объявлено, что железнодорожное сообщение на юг будет функционировать на доставку резервистов к месту службы.

Днем израильская армия объявила о начале военной операции в секторе Газа под названием «Железные мечи». Речь шла в основном о воздушной фазе операции.

Минздрав Палестины сообщил, что за первые часы в результате ударов по Газе были убиты 232 палестинцев и свыше 1,6 тыс. получили ранения. Несколько человек погибли в столкновениях на Западном берегу. На повестке дня встал вопрос о наземной операции в секторе Газа. До этого в последний раз израильтяне входили в сектор в 2014 году. Решение об этом ждали после заседания полного состава правительства.

В ходе него лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид предложил создать чрезвычайное правительство, убрав из него «непрофессиональные элементы». Под этим имелись в виду представители крайне правых партий. Обсуждалась также идея правительства национального единства. Таким образом, война с «Хамасом» резко изменила расклад в политической жизни Израиля — страны, которая еще недавно была на грани гражданской войны, пусть не буквальной, но исходя из оценки общественных настроений.

Вечером в центре Израиля вновь раздались сирены. Ракеты упали в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме и Холоне. Были сообщения о раненых.

Весь день Израиль также вел дипломатическую работу. Все дипломаты, кто в этот день был в отпусках, получили приказ вернуться на свои места. Самую серьезную поддержку Израиль ожидаемо получил от США. Президент Джо Байден пообещал оказать любую необходимую помощь и резко осудил действия палестинских боевиков. Помощь в деэскалации конфликта предложили Израилю Египет и Турция, которые активно общаются с «Хамасом».

Активно поддержал Израиль и президент Украины Владимир Зеленский. «Ужасные новости. Соболезнования всем, кто потерял родственников или знакомых, мы верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут побеждены. Право Израиля на самооборону не подлежит сомнению. МИД Украины и посольство в Израиле готовы оказать помощь в любой ситуации»,— заявил он.

Российская реакция прозвучала в субботу, в частности на уровне замминистра иностранных дел Михаила Богданова.

«Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру»,— сказал он агентству ТАСС.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: «Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа». «Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США»,— резюмировал, комментируя последние события, бывший российский президент.

Марианна Беленькая, Тель-Авив