Принадлежащая Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners приобрела долю в $32 млн в американском подрядчике Arxis, выпускающем компоненты для истребителей F-35, эсминцев, подводных лодок и систем ПРО. Эта доля была куплена после переизбрания Трампа и возвращения Кушнера на госслужбу. Информация о сделке не раскрывалась до 5 ноября, когда Affinity задним числом обновила отчетность в SEC.