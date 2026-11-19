The Atlantic: Джаред Кушнер скрыл свои инвестиции в ВПК
У зятя Дональда Трампа и спецпосланника США Джареда Кушнера обнаружили инвестиции в ВПК. Об этом сообщает The Atlantic, основываясь на документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Принадлежащая Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners приобрела долю в $32 млн в американском подрядчике Arxis, выпускающем компоненты для истребителей F-35, эсминцев, подводных лодок и систем ПРО. Эта доля была куплена после переизбрания Трампа и возвращения Кушнера на госслужбу. Информация о сделке не раскрывалась до 5 ноября, когда Affinity задним числом обновила отчетность в SEC.
В начале октября в расследовании CNN утверждалось, что Джаред Кушнер мог извлекать выгоду из военного конфликта в секторе Газа. Affinity Partners владела крупным пакетом акций израильской Phoenix Financial, которая инвестировала сотни миллионов долларов в оборонных подрядчиков.