Путин заявил о желании зафиксировать победу над неонацизмом на «новой Ялте»
На Ялтинской конференции в 1945 году никто не делил мир, там зафиксировали реалии, которые сложилась после Второй мировой войны, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам совместной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
«А что плохого было в Ялте? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я был бы не против, считаю, правильно было бы, зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней, ксенофобии, русофобии и других фобий», — сказал Владимир Путин. Он отметил, что после Ялты была создана ООН.
«Наконец, в Ялте никто не делил мир. Хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния, — заявил Владимир Путин. — Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда, продолжать войну что ли? В Ялте зафиксировали реалии. И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями».