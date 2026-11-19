«Наконец, в Ялте никто не делил мир. Хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния, — заявил Владимир Путин. — Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда, продолжать войну что ли? В Ялте зафиксировали реалии. И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями».