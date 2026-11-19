Адвокаты Станислава Берестового оспаривали квалификацию его действий как умышленное убийство и добивались переквалификации на более мягкую статью — убийство при превышении пределов необходимой самообороны. Защита утверждала, что инициатором конфликта и драки выступил Дмитрий Лукин. По версии адвокатов, он первым схватился за нож и господин Берестовой был вынужден защищаться в замкнутом пространстве квартиры. Станислав Берестовой не пытался скрыться или уничтожить улики. Сразу после того, как драка прекратилась и он осознал произошедшее, сценарист сам позвонил в экстренные службы, вызвал бригаду скорой помощи и полицию, а затем дал признательные показания.