Дело сценариста перепишут заново
Станиславу Берестовому отменили приговор за убийство
Апелляционный суд в Москве отменил приговор сценаристу сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому. Ранее ему назначили шесть с половиной лет колонии за убийство. Дело направлено на новое рассмотрение с участием присяжных. По версии следствия, весной 2025 года фигурант убил своего друга во время распития спиртных напитков.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда 19 ноября отменила приговор Станиславу Берестовому. Ему вменяли в вину умышленное убийство. Дело направлено на новое рассмотрение с участием присяжных.
По версии следствия, 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе в Москве во время распития спиртного произошел конфликт между Станиславом Берестовым и бывшим участником телепроекта «Дом-2» Дмитрием Лукиным. По данным следствия, поводом стал отказ дать в долг 50 тыс. руб., после чего ссора переросла в драку с ножами.
Станислав Берестовой нанес Дмитрию Лукину множество ножевых ранений (в материалах дела фигурирует «от 50 до 91 удара»), от которых тот скончался на месте.
Сценарист сам вызвал скорую помощь и полицию. Вскоре Измайловский райсуд столицы заключил его под стражу.
Адвокаты Станислава Берестового оспаривали квалификацию его действий как умышленное убийство и добивались переквалификации на более мягкую статью — убийство при превышении пределов необходимой самообороны. Защита утверждала, что инициатором конфликта и драки выступил Дмитрий Лукин. По версии адвокатов, он первым схватился за нож и господин Берестовой был вынужден защищаться в замкнутом пространстве квартиры. Станислав Берестовой не пытался скрыться или уничтожить улики. Сразу после того, как драка прекратилась и он осознал произошедшее, сценарист сам позвонил в экстренные службы, вызвал бригаду скорой помощи и полицию, а затем дал признательные показания.
9 июня 2026 года коллегия присяжных заседателей вынесла Станиславу Берестовому обвинительный вердикт. Представитель гособвинения в прениях запросил ему девять лет колонии. Суд назначил шесть с половиной лет. В последнем слове Станислав Берестов заявил: «Я не убийца. Извините, что остался жив».
В апелляционной жалобе адвокат указывал, что прокуратуре в первой инстанции не удалось установить субъективную сторону преступления.
Присяжные признали умышленное причинение смерти недоказанным. Станислав Берестовой заявил, что сблизился с господином Лукиным на почве семейных несчастий и предложил ему пожить у него, пока тому не станет лучше. По его словам, убивать он никого не хотел, но был вынужден защищаться от пьяного товарища.
Пока же Станиславу Берестовому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.