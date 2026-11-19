Путин обвинил МУС в превышении полномочий
Международный уголовный суд (МУС) выходит за рамки своей компетенции и принимает неверные решения, заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей программы на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Владимир Путин прокомментировал итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. «Говорили о некоторых вопросах, связанных с деятельностью отдельных организаций, таких как МУС, который явно выходит за рамки своей компетенции и принимает не юридически-правовые, а политические решения. В целом, все согласились»,— сказал господин Путин.
Российский президент назвал беседу трех лидеров откровенной и свободной. По его словам, переговоры позволили участникам лучше понять друг друга и создали условия для дальнейших договоренностей. «Лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие их вообще»,— сказал Владимир Путин.
Саммит АТЭС прошел 18-19 ноября. Помимо трехсторонних переговоров, российский президент также провел отдельные встречи с американским президентом и председателем КНР.