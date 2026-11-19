Российский президент назвал беседу трех лидеров откровенной и свободной. По его словам, переговоры позволили участникам лучше понять друг друга и создали условия для дальнейших договоренностей. «Лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие их вообще»,— сказал Владимир Путин.