Удар ниже пояса

Ливанская группировка «Хезболла», противостоящая Израилю, во вторник столкнулась с крупнейшей атакой за многие годы. Днем в течение получаса в руках, карманах пиджаков и брюк сотен активистов «Хезболлы» в Ливане и Сирии взорвались пейджеры. Вечером в ливанском Минздраве отчитались: более 2,8 тыс. человек были ранены и как минимум восемь погибли. Взрывы произошли менее чем через сутки после того, как власти Израиля утвердили новые цели войны в Газе: в доктрину впервые включили и ливанское направление. «Хезболла» обвинила Израиль в «преступной агрессии», пообещав «справедливый ответ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как заявили в Министерстве здравоохранения Ливана, ранения получили более 2,8 тыс. человек, около 200 из них вечером во вторник находились в критическом состоянии. Как минимум восемь человек погибли

Фото: AP Как заявили в Министерстве здравоохранения Ливана, ранения получили более 2,8 тыс. человек, около 200 из них вечером во вторник находились в критическом состоянии. Как минимум восемь человек погибли

Фото: AP

Серия взрывов пейджеров, принадлежащих членам «Хезболлы» и связанным с ними людям, произошла во вторник днем. Судя по свидетельствам очевидцев, устройства сдетонировали не одновременно — взрывы происходили в течение получаса один за другим. Вероятно, устройства (речь идет, по всей видимости, о модели Gold Apollo AR924) были подорваны дистанционно, однако как именно — во вторник было еще не вполне ясно.

Источники агентства Reuters заявили, что взорвались пейджеры, которые группировка массово закупала в последние месяцы. При этом газета The Wall Street Journal сообщила: некоторые члены «Хезболлы» почувствовали, что их пейджеры нагреваются, и успели выкинуть устройства до момента взрыва.

Это может указывать, к примеру, на то, что в аппараты было встроено вредоносное программное обеспечение, которое заставило литиевые батареи перегреться и взорваться.

По другой версии, на устройства по заказу самой «Хезболлы» были установлены «средства гарантированного уничтожения» на основе принципа перегрева батареи — для защиты содержащейся в них информации. Однако эти «средства» были взломаны и использованы организаторами атаки.

В то же время нельзя исключать, что перед продажей в аппараты был заложен небольшой объем взрывчатки (сам пейджер весит 95 г вместе с батареей), приведенной в действие дистанционно. На это указывает отсутствие горения после взрыва и серьезный характер ранений у многих обладателей пейджеров.

В компании Apollo Wireless (производит пейджеры Gold Apollo, находится на Тайване) на звонок “Ъ” не ответили.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Ливана, ранения получили более 2,8 тыс. человек, около 200 из них вечером во вторник находились в критическом состоянии. Как минимум восемь человек погибли. Пейджеры взрывались в руках, карманах пиджаков и брюк их обладателей.

Среди пострадавших — не только члены «Хезболлы», но и гражданские лица — например, медики и дипломаты.

Сообщалось, например, о «незначительном ранении» посла Ирана в Бейруте Моджтабы Амани. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, как уточнило со ссылкой на свои источники агентство Reuters, не пострадал.

Атака затронула в основном южные пригороды Бейрута и ряд городов в долине Бекаа на востоке Ливана. Аналогичные взрывы прогремели и в Сирии, в том числе в Дамаске.

Министр информации Ливана Зияд Макари заявил: власти республики, исходя из первичной информации, квалифицируют произошедшее как «израильскую агрессию». В «Хезболле» пообещали «справедливый ответ».

В Израиле, как обычно в таких случаях, на официальном уровне произошедшее не комментировали. Между тем СМИ обращают внимание на то, что серия взрывов произошла сразу после экстренных и «драматичных», как пишет израильский портал Ynet, консультаций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с руководителями служб безопасности страны. За несколько часов до этой встречи кабинет безопасности Израиля, куда входят силовики и некоторые министры, обновил официальные цели в продолжающейся войне с палестинской группировкой «Хамас», включив туда и северное направление.

Последние 11 месяцев целей было три: ликвидация военного и управленческого потенциала «Хамаса», возвращение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Теперь в этот список добавили еще один пункт — «безопасное возвращение жителей севера (Израиля.— “Ъ”) в свои дома». Они, напомним, были эвакуированы оттуда из-за регулярных обстрелов со стороны «Хезболлы», начавшихся в знак солидарности с хамасовцами. Согласованная формулировка не означает, что Израиль будет добиваться возвращения людей военными методами, но и не исключает этого.

Изменение заявленных военных целей произошло через несколько дней после визита в Израиль спецпосланника президента США Амоса Хохштейна. Дипломат, известный тем, что в 2022 году помог заключить соглашение о разграничении морских границ между Ливаном и Израилем, уже несколько раз за последний месяц посещал Бейрут и Иерусалим. Но публично о каких-либо прорывах на дипломатическом фронте не сообщалось.

В Бейруте, похоже, все меньше верят в возможность мирного урегулирования с Израилем.

6 сентября глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью «Аль-Джазире» рассказал: израильское руководство передало через посредников, что не хочет прекращения огня в Ливане, даже если удастся достичь соглашения с «Хамасом» о завершении боев в Газе. А близкая к «Хезболле» ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила со ссылкой на источники: «команда (министра обороны Израиля.— “Ъ”) Йоава Галанта предлагает либо завершить войну в Газе, либо снизить ее интенсивность, чтобы освободить ресурсы для значительной военной операции на севере», в то время как премьер Нетаньяху стремится сохранить действующий статус-кво на границе с Ливаном — чтобы обойтись без полномасштабной войны.

Сам министр Галант накануне заявил, что «единственный способ» положить конец насилию на северных границах Израиля — это «военные действия». Он не стал раскрывать, что именно означает эта формулировка, но очевидно: Израиль все дальше отходит от идеи дипломатического урегулирования конфликта с «Хезболлой» и все более серьезно рассматривает возможность силового решения проблемы.

Эльнар Байназаров, Елена Черненко