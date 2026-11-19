Принц Гарри готов вернуться в армию и воевать против России
Принц Гарри готов возобновить военную службу, если в этом возникнет необходимость. Об этом он рассказал в подкасте The Telegraph во время поездки во Львов. Он связал необходимость готовиться к возможному конфликту с угрозой, которую, по его мнению, представляет Россия.
«Если меня попросят снова поступить на службу, если возникнет такая необходимость, я на сто процентов буду готов служить своей стране вместе с другими ветеранами и военнослужащими»,— сказал принц. По его словам, бывшим военным следует быть готовыми вернуться в строй, а опыт Украины может многому научить другие страны.
Герцог также высказал мнение, что Великобритания уже десять лет находится в конфликте с Россией. Отсутствие летящих в сторону страны беспилотников, пуль и ракет, считает он, не означает отсутствия войны. Европа осознала российскую угрозу, однако больше всего опасается возможных внутренних разногласий на континенте, добавил принц.
Принц Гарри служил в британской армии десять лет и завершил карьеру в 2015 году. За это время он дважды служил в Афганистане пилотом вертолета Apache. Как отмечает The Telegraph, британский стратегический резерв насчитывает 95 тыс. бывших кадровых военных и резервистов, которых могут вновь призвать в кризисной ситуации.