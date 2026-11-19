«Если меня попросят снова поступить на службу, если возникнет такая необходимость, я на сто процентов буду готов служить своей стране вместе с другими ветеранами и военнослужащими»,— сказал принц. По его словам, бывшим военным следует быть готовыми вернуться в строй, а опыт Украины может многому научить другие страны.