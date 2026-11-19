Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке 17 ноября после того, как оппозиция обвинила его в получении взятки при строительстве железной дороги Таван-Толгой – Гашуунсухайт. Антикоррупционные органы не нашли доказательств, которые бы подтверждали, что президент получал выплаты. Следователи, однако, обнаружили переводы авансовых платежей на сумму около $79,3 млн. Господин Хурэлсух отверг обвинения, но согласился покинуть должность и заявил о намерении помогать расследованию.