Парламент Монголии отправил в отставку президента Хурэлсуха
Великий государственный хурал (парламент) Монголии освободил Ухнаагийна Хурэлсуха от должности президента. «За» проголосовали 92% депутатов, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Обязанности главы государства перешли к председателю парламента Сандагийну Бямбацогту. Выборы президента должны пройти в ближайшие четыре месяца. После оглашения решения господин Хурэлсух выступил с речью об итогах работы на посту президента.
Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке 17 ноября после того, как оппозиция обвинила его в получении взятки при строительстве железной дороги Таван-Толгой – Гашуунсухайт. Антикоррупционные органы не нашли доказательств, которые бы подтверждали, что президент получал выплаты. Следователи, однако, обнаружили переводы авансовых платежей на сумму около $79,3 млн. Господин Хурэлсух отверг обвинения, но согласился покинуть должность и заявил о намерении помогать расследованию.