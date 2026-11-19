Банки вернули жертвам мошенников более 520 млн рублей за III квартал
Российские банки в июле-сентябре 2026 года вернули пострадавшим от мошенников клиентам более 520 млн руб. Это 7,2% от общей суммы хищений, следует из обзора Банка России (ЦБ).
«В III квартале сохранилась положительная динамика объема возмещений»,— указано в сообщении регулятора. Кроме того, за отчетный период банки отразили более 15,5 млн попыток похитить деньги у клиентов. Объем предотвращенных мошеннических операций, по данным ЦБ, составил 2,2 трлн руб.