Мир на троих
О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин по итогам саммита
«Только Господь знает, что будет дальше, но диалог был очень полезным», — так Владимир Путин прокомментировал итоги встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. В эти минуты президент рассказывает об итогах встречи. По его словам, в частности обсуждались вопросы безопасности, свободного судоходства и реформы ООН. Дискуссия получилась откровенной и свободной. При этом Путин уверен, что Трамп искренне стремится к решению украинского конфликта.
Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина продолжались около полутора часов. После их завершения лидеры не стали выступать перед журналистами, а Трамп практически сразу направился в аэропорт. В Кремле анонсировали пресс-конференцию российского президента.
Главным результатом встречи стала декларация о мире и договоренность продолжить диалог по снижению ядерных рисков. Лидеры подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Стороны также выступили за реформу ООН, стабильные энергопоставки и увеличение производства нефтепродуктов. Ждать от первой такой встречи судьбоносных итогов было бы ошибочно, рассказал “Ъ FM” эксперт по международным делам Алексей Наумов:
«На самом деле было бы ошибочным ждать от первой такой установочной встречи каких-то судьбоносных итогов. И то, что ожидания той встречи были раздуты настолько, что буквально ожидали новый мировой порядок “от А до Я", это, конечно, проблема внешних наблюдателей.
Главное, что мы видим — складывается новый формат. То есть и Си Цзиньпин предложил сделать такого рода встречи регулярными. И это по сути рождение такого Совбеза 2.0, Совета Безопасности ООН ключевых держав для обсуждения насущных проблем. Мы ожидаем, что ни Си Цзиньпин, ни Владимир Путин не испытают проблем с регулярным участием, вопрос к американской стороне.
Сама декларация не очень глубокая, все туда написали то, что хотели, в общем-то, и про ядерную безопасность, и про нефтепродукты. Но главный итог — это формирование нового формата, который еще предстоит испытать.
Я думаю, что Украина не заявлена в итогах, потому что все-таки тема слишком локальная, а встреча посвящена глобальным вопросам.
Россия всегда указывала, что вопрос Украины — это вопрос региональной безопасности. Поэтому я полагаю, что мы скорее больше подробностей узнаем по итогам встречи Уиткоффа и Кушнера с представителями Европы.
Но понятно, что это тот вопрос, который предусмотрен новой архитектурой безопасности. И я думаю, что положительные подвижки мы по этому вопросу увидим».
При этом Си Цзиньпин в открытой части переговоров призвал к полному запрету и уничтожению ядерного оружия во всем мире. Ранее Трамп допускал взаимные инспекции ядерных арсеналов в случае достижения соглашения об их сокращении. Конкретные детали на встрече вряд ли проговаривались, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Кобринская:
«Первый позитивный итог — то, что встречи состоялись и двусторонние, и трехсторонние. Это уже достижение, демонстрация взаимного уважения и статуса. Я не думаю, что здесь будут проговорены какие-то детали, которые окажут драматическое воздействие на продвижение тех вопросов, которые были поставлены, на самом деле ключевые, важнейшие для всего мира.
Мне показалось очень важным, что Трамп сказал, что не будет настаивать на независимости Тайваня. Тайвань, на самом деле, не так далеко. Это означает иную абсолютно позицию и политику Китая, который до сих пор не участвовал вот в таких конфликтах.
Если говорить о конфликтах на Украине и конфликте иранском, то, что они упоминались — важно. То, что там явно не проговаривались детали урегулирования, скорее всего, это было так, потому что невозможно в таком формате достичь каких-то конкретных результатов. Но это означает, что переговоры и по Украине, и по Ирану, они будут продолжены.
Скорее всего, вопрос возобновления или невозобновления американских ударов по Ирану — вопрос вот буквально полутора месяцев до того, как новый Конгресс появится. А вот что касается Украины — будем наблюдать.
Детали будут проговариваться, очевидно, уже в иных форматах переговорных.
Что касается Си Цзиньпина, он вообще призвал ядерное оружие уничтожить, притом что у Китая запасы по сравнению с Россией и США мизерные. Ну, это то, что называется благие намерения, и Си проще всего их озвучивать. На самом деле никто не знает точно, сколько и чего может уничтожить Китай, потому что он в этой области непрозрачен. То, что был вопрос поднят и Си признал, что проблема существует — дает некую надежду».
Российский рынок акций на фоне итогов переговоров снижается почти на 1%. Для Трампа и Путина саммит в Китае стал первой личной встречей за 15 месяцев. Российский президент на встрече с журналистами заявил, что хотел бы продолжения контактов с американским и китайским коллегами в трехстороннем формате.