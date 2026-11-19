Если говорить о конфликтах на Украине и конфликте иранском, то, что они упоминались — важно. То, что там явно не проговаривались детали урегулирования, скорее всего, это было так, потому что невозможно в таком формате достичь каких-то конкретных результатов. Но это означает, что переговоры и по Украине, и по Ирану, они будут продолжены.