Пуск ракеты «Орешник», новые санкции США и отставка президента Абхазии
Чем запомнилась неделя 18–23 ноября: цифры, цитаты и факты
Цитаты недели
«Спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера» (президент РФ Владимир Путин рассказал, чем и зачем Россия ударила по украинскому «Южмашу»).
Фото: Ukrainian Emergency Service / AP
«Если не будет каких-то дополнительных внешних шоков, снижение начнется в следующем году» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина о снижении ключевой ставки).
«Рабочих немножко не хватает. Но это только для нас не проблема, а задача» (глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным).
«Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в полтора-два раза» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Ъ»).
«Не дело государства вмешиваться в постель своих граждан» (сенатор Людмила Нарусова о целесообразности закона о запрете пропаганды чайлдфри).
«Грань между иногентами и предателями становится все менее ясной» (председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев про законопроект о введении спецсчетов для иноагентов).
«Персональные данные всех россиян уже утекли» (президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что в даркнете есть «консолидированная украинскими спецслужбами информация по каждому из нас»).
Цифры недели
22 ноября курс доллара превысил 102 руб./$ впервые с 24 марта 2022 года.
По итогам девяти месяцев 2024 года число малых и средних компаний в РФ сократилось на 8% год к году.
По итогам октября 2024 года ставки по кредитам наличными достигли новых исторических максимумов — 28,4% годовых.
В РФ по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo.
Стоимость ремонта жилья в РФ подорожала с начала текущего года на 11,3%.
Средний чек на покупку зимних шин в 2024 году в РФ составил 30 тыс. руб. Спрос вырос на 27% к 2023 году.
В РФ на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов.
Минпромторг РФ: к 2030 году необходимо достичь уровня роботизации 145 машин на 10 тыс. человек.
Альфа-банк увеличил капитал дочерней МФК в 25 раз за год — с 200 млн до 5 млрд руб.
В результате переговоров с Украиной в Россию вернулись 46 жителей Курской области.
По букве закона
Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.
Приказами генпрокурора РФ Игоря Краснова в отставку были отправлены сразу девять столичных прокуроров.
Госдума РФ приняла закон о списании кредитов до 10 млн руб. для участников СВО.
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за растрату и мошенничество.
Бывший участник СВО Станислав Ионкин, осужденный 2-м Западным окружным военным судом на 20 лет за гибель 13 человек, вновь вернется на фронт.
МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны страны Йоава Галанта и главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа.
Минфин США ввел блокирующие санкции против десятков российских банков, в том числе Газпромбанка и ДОМ.РФ.
Отставки и назначения
Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку в результате массовых протестов в республике и улетел в Москву.
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покинет свой пост 2 декабря.
Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев назначен сенатором.
Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев объявил о решении покинуть пост после «размышлений и разговора с губернатором».
Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев займет должность первого зампреда правления НОВАТЭКа.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидатов на должности глав Минэнерго, Минторга и Минобразования.
Инициативы недели
Минцифры РФ планирует ввести новые обязательные критерии для крупных IT-компаний по поддержке вузов.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить целесообразность ОГЭ.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном жилье.
В Москве с 15 марта запустят пилотный проект по продаже билетов на спектакли и концерты по паспорту.
Сделки недели
Экспортер пивоваренной компании «Балтика» ООО Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers.
Бывшее российско-французское СП «Национальные канатные дороги» полностью перешло под контроль группы «Васта Дискавери» Сергея Бачина.
Основатель сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук и его сын Артемий покинули состав учредителей ООО «Хот дог бульдог».
Девелопер складов Raven Russia продал бизнес-центр «Константа» в Санкт-Петербурге структуре Елены Некрасовой, супруги члена Совета федерации Александра Некрасова.