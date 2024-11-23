Пуск ракеты «Орешник», новые санкции США и отставка президента Абхазии

Цитаты недели

«Спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера» (президент РФ Владимир Путин рассказал, чем и зачем Россия ударила по украинскому «Южмашу»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Emergency Service / AP Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

«Если не будет каких-то дополнительных внешних шоков, снижение начнется в следующем году» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина о снижении ключевой ставки).

«Рабочих немножко не хватает. Но это только для нас не проблема, а задача» (глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным).

«Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в полтора-два раза» (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Ъ»).

«Не дело государства вмешиваться в постель своих граждан» (сенатор Людмила Нарусова о целесообразности закона о запрете пропаганды чайлдфри).

«Грань между иногентами и предателями становится все менее ясной» (председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев про законопроект о введении спецсчетов для иноагентов).

«Персональные данные всех россиян уже утекли» (президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что в даркнете есть «консолидированная украинскими спецслужбами информация по каждому из нас»).

Цифры недели

22 ноября курс доллара превысил 102 руб./$ впервые с 24 марта 2022 года.

По итогам девяти месяцев 2024 года число малых и средних компаний в РФ сократилось на 8% год к году.

По итогам октября 2024 года ставки по кредитам наличными достигли новых исторических максимумов — 28,4% годовых.

В РФ по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo.

Стоимость ремонта жилья в РФ подорожала с начала текущего года на 11,3%.

Средний чек на покупку зимних шин в 2024 году в РФ составил 30 тыс. руб. Спрос вырос на 27% к 2023 году.

В РФ на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов.

Минпромторг РФ: к 2030 году необходимо достичь уровня роботизации 145 машин на 10 тыс. человек.

Альфа-банк увеличил капитал дочерней МФК в 25 раз за год — с 200 млн до 5 млрд руб.

В результате переговоров с Украиной в Россию вернулись 46 жителей Курской области.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

Приказами генпрокурора РФ Игоря Краснова в отставку были отправлены сразу девять столичных прокуроров.

Госдума РФ приняла закон о списании кредитов до 10 млн руб. для участников СВО.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за растрату и мошенничество.

Бывший участник СВО Станислав Ионкин, осужденный 2-м Западным окружным военным судом на 20 лет за гибель 13 человек, вновь вернется на фронт.

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны страны Йоава Галанта и главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа.

Минфин США ввел блокирующие санкции против десятков российских банков, в том числе Газпромбанка и ДОМ.РФ.

Отставки и назначения

Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку в результате массовых протестов в республике и улетел в Москву.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покинет свой пост 2 декабря.

Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев назначен сенатором.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев объявил о решении покинуть пост после «размышлений и разговора с губернатором».

Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев займет должность первого зампреда правления НОВАТЭКа.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидатов на должности глав Минэнерго, Минторга и Минобразования.

Инициативы недели

Минцифры РФ планирует ввести новые обязательные критерии для крупных IT-компаний по поддержке вузов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить целесообразность ОГЭ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном жилье.

В Москве с 15 марта запустят пилотный проект по продаже билетов на спектакли и концерты по паспорту.

Сделки недели

Экспортер пивоваренной компании «Балтика» ООО Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers.

Бывшее российско-французское СП «Национальные канатные дороги» полностью перешло под контроль группы «Васта Дискавери» Сергея Бачина.

Основатель сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук и его сын Артемий покинули состав учредителей ООО «Хот дог бульдог».

Девелопер складов Raven Russia продал бизнес-центр «Константа» в Санкт-Петербурге структуре Елены Некрасовой, супруги члена Совета федерации Александра Некрасова.