Мастера на все науки

Для продления аккредитации крупным IT-компаниям с выручкой от 1 млрд руб., возможно, придется заняться поддержкой вузов путем их оснащения и отправки туда своих сотрудников в качестве преподавателей, а также организацией стажировок непосредственно внутри компании. Участники рынка отмечают, что уже организуют собственные программы обучения и опасаются, что от согласования программ с вузами будет зависеть их аккредитация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры прорабатывает введение новых обязательных критериев для крупных IT-компаний по поддержке вузов, которые будут необходимы для сохранения аккредитации (в том числе дает налоговые льготы), рассказал “Ъ” источник в крупной IT-компании и подтвердили два других собеседника на рынке. Сейчас обсуждаются три таких критерия: направление сотрудников компаний преподавателями в вузы, организация стажировок в компаниях и техническое оснащение вузов. Такие критерии планируется ввести для компаний с выручкой от 1 млрд руб., говорят собеседники “Ъ”. Сейчас для оценки финансовых затрат министерство собирает с вузов информацию о средней стоимости обучения по отдельным частям программ обучения, следует из письма замминистра от 23 октября (есть у “Ъ”).

В Минцифры подтверждают отправку письма. Там рассказывают, что предложение обсуждается с отраслью, но добавляют, что «говорить о конкретных цифрах пока рано». «Привлечение компаний в образовательный процесс будет обязательным условием для сохранения ими льгот и поможет улучшить квалификацию выпускников. Нововведение затронет IT-компании, которые уже прочно утвердились на рынке, но не скажется на стартапах»,— заявляют в Минцифры. В Министерстве высшего образования и науки, аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко не ответили “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры готовит введение обязательных отчислений компаниями в 5% от сэкономленных благодаря налоговым льготам средств для продления аккредитации в реестре министерства. Отчисления планируется направлять в профильные вузы (см. “Ъ” от 27 августа).

Собеседник “Ъ” на IT-рынке объясняет, что Минцифры в своей инициативе хочет, чтобы крупные компании заключали соглашения с вузами, включая региональные, и согласовывали с ними программы обучения. «В зависимости от этого может приниматься решение об аккредитации, однако это же несет определенные риски»,— говорит он.

Необходимо усиливать сотрудничество между крупными IT-компаниями и университетами, но также важно «сохранять автономию, когда бизнес сам определяет вектор развития своих образовательных программ», считают в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», «Сбер», банки и т. д.). «Жесткая регламентация отношений создаст серьезную бюрократическую нагрузку»,— добавляют в АБД.

При этом крупнейшие IT-компании уже вкладываются в образование студентов.

«Серьезные IT-кадры стоят дорого, также дорога процедура подбора и найма. Поэтому BigTech так или иначе должен идти в вузы»,— говорят в «Ростелекоме», у которого сейчас 28 вузов-партнеров. «У нас 33 вуза-партнера по всей стране, а в этом учебном году на наших совместных программах учится более 10 тыс. студентов»,— говорит директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Гендиректор «Гринатом» (входит в «Росатом») Михаил Ермолаев добавляет, что для компании взаимодействие с вузами — «жизненно необходимая стратегия для борьбы за кадры в условиях перегретого рынка». Компания уже реализует все три критерия, которые предлагает министерство, говорит он.

Тем не менее усилия IT-компаний в подготовке кадров не всегда систематизированы, говорит директор по персоналу DCLogic Юлия Емельянова. «Создание более формализованной системы взаимодействия, которую предлагает Минцифры, повысит уровень подготовки студентов. Важно, чтобы университеты гибче адаптировали образовательные программы к актуальным требованиям рынка»,— добавляет она.

«Недостаточно просто привести разработчика ПО и дать ему читать лекции. Не каждый профессионал может быть хорошим преподавателем. Еще важно, чтобы бизнес мог участвовать в разработке образовательных программ, предоставлении практик, оценке их результатов»,— считают в университете ИТМО.

Алексей Жабин