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Коммерсантъ FM
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Володин поручил Госдуме обсудить целесообразность ОГЭ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по просвещению обсудить проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразность ОГЭ. Он добавил, что к обсуждению нужно привлечь министра просвещения Сергея Кравцова, поскольку проблема «стала для всех очевидной».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим»,— приводит слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Как добавил спикер Госдумы, проблема большой нагрузки касается учеников не только старших классов, но и младших. По его словам, дети из школы «приходят изможденные домой», что сказывается на их здоровье.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых сообщила, что школы игнорируют требование о том, что домашняя работа не должна превышать 30% классной. По словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, большая учебная нагрузка приводит к тому, что половина детей во время учебы приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и ЖКТ.

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил изменить формат ОГЭ, который сдают выпускники 9-х классов. Он обращал внимание, что результаты этого экзамена не влияют на поступление в 10-й класс или колледжи. 16 ноября господин Музаев заявил, что в ведомстве рассматривают введение 100-балльной шкалы ОГЭ вместо действующего оценивания от «двойки» до «пятерки».

Об изменениях в ЕГЭ — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».

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