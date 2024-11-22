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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превысил 102 руб./$ впервые с 24 марта 2022 года

Банк России установил официальные курсы валют с 23 по 25 ноября 2024 года. Доллар подорожал на 1,9 руб. и впервые с 24 марта 2022 года его курс составил 102,5761 руб./$. Евро вырос на 1,35 руб., до 107,4252 руб./€.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Согласно данным Investing.com, курс американской валюты на форексе на момент 17:30 мск вырос на 1,71% и составил 103,0201 руб./$. Курс евро поднялся до 107,277 руб./ € (+1,11%).

Подробнее о снижении курса национальной валюты — в материале «Ъ FM» «Рубль проявляет слабость».

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