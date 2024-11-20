Найден код

В России на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов, где можно избежать самостоятельной работы с кодом. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 млрд руб., вместе с ним растет и рынок ИИ для разработки софта: около 20% IT-компаний начали использовать искусственный интеллект (ИИ) при разработке ПО. Эксперты считают, что уже сейчас ИИ способен заменить IT-специалиста начального уровня, однако использование упрощающих работу платформ и нейросетей несет риск безопасности готового продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские разработчики ПО на фоне дефицита кадров и роста зарплат в отрасли начали чаще прибегать к услугам специалистов по разработке «без кода» (no-code) и с минимальным применением кода (low-code). По данным агентств Smart Ranking и Nocodecircle, в 2024 году спрос на данную услугу увеличился на 40%, а по итогам года объем рынка может достичь 3,5 млрд руб.

No-code-разработка — это готовые шаблоны для создания приложений, веб-сайтов или автоматизированных бизнес-процессов без написания кода. Low-code-разработка работает аналогичным образом, однако с ручным написанием минимального количества кода.

«В основном услугами пользуются либо небольшие компании, либо подразделения крупных корпораций, которые заинтересованы в снижении стоимости разработки до четырех раз и сокращении времени на создание цифровых продуктов»,— говорят в Nocodecircle. Такие сервисы предоставляют агентства, например «Молния» и DOJO Media, на базе платформ «без кода»: FlutterFlow, Bubble, Tilda и др., применяющих ИИ для создания текстов, изображений и программирования.

Помимо роста спроса на low-code/no-code-платформы, отечественные IT-компании чаще начали использовать сам ИИ. По данным ассоциации «Руссофт» (входит более 350 российских IT-компаний), около 20% отечественных разработчиков в 2024 году использовали в проектировке софта генеративный ИИ. Годом ранее их число было на уровне 15%, в 2022 году — 7,9%. «ИИ достиг того уровня, когда технически он стал способен заменить разработчика ПО невысокого уровня»,— говорит президент «Руссофта» Валентин Макаров. По его словам, «из-за низкого уровня компетенций начинающих IT-специалистов и общего роста зарплат это экономически выгодно для небольших компаний». ИИ потенциально может заменить человека, однако вместе с этим будет увеличиваться спрос на сотрудников по настройке и работе с ИИ, а также генерации новых задач для него, говорит он. Из-за нехватки кадров в 2023 году «Ростелеком» объявил о том, что «возместит» часть недостающих IT-кадров с помощью ИИ (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года).

В Минцифры, однако, не связывают тренд с «кадровой базой отрасли» и говорят, что написание кода, в том числе с применением ИИ, является очередным витком оптимизации и внедрения новых технологий.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер, в интервью «РИА Новости» в сентябре: «Вопрос, где та грань, когда нужно остановиться в развитии использования искусственного интеллекта».

Разработка с помощью low-code/no-code-платформ, а также ИИ и автоматизации процессов является одной из приоритетных областей для инвестиций российских IT-компаний, считает технический директор РТК ИТ (входит в «Ростелеком») Кирилл Пихтовников. «Причиной этого является кадровый голод: в 2024 году он может достичь до 1 млн человек в IT-отрасли, а средняя зарплата увеличилась на 12,5%, до 123 тыс. руб.»,— подчеркнул он. Годом ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит IT-кадров на уровне 500–700 тыс. человек (см. “Ъ” от 16 августа 2023 года). В «Ростелекоме» тоже разрабатывают услуги no-code/low-code-платформ и ИИ, но подчеркивают, что их цель — «не вытеснить сотрудников, а дать им возможность сосредоточиться на стратегически важных задачах вместо рутинных операций».

Но несмотря на выгоду от использования ИИ и платформ no-code и low-code, может возникнуть сложность на уровне интерпретации задач нейросетями. «Чем более сложную задачу сотрудник будет ставить, тем неоднозначнее может быть результат»,— говорит гендиректор Softlogic (разработчик систем нейросетевого наблюдения) Денис Логинов. По его словам, это может привести к трудностям как с интеграцией итогового кода с другими программами, так и с его безопасностью.

Тимофей Корнев