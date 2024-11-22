В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговоров сегодня, 22 ноября, в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые оказались на Украине после вторжения ВСУ в начале августа в приграничный район региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в России

«Они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения на Курскую область в августе,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.— Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до 3 лет, а также инвалид-колясочник».

19 ноября Татьяна Москалькова на совещании в Минюсте сообщила, что в Сумах (на северо-востоке Украины) находятся 40 гражданских лиц, перемещенных из России в результате атаки на Курскую область. Тогда госпожа Москалькова уточняла, что среди перемещенных лиц — кормящая грудью мать с трехмесячным ребенком и инвалид-колясочник. В октябре сообщалось о 13 россиянах, перемещенных в Сумскую область Украины из Курской области.

По состоянию на конец ноября по поводу без вести пропавших в зоне боевых действий поступило боле 40 тыс. обращений. Российский Красный Крест (РКК) 26 октября сообщил о нахождении 1088 человек, пропавших без вести в Курской области (включая военных и гражданских). Всего РКК получил 5,6 тыс. обращений о пропавших людях в Курской области, большинство граждан пропали в Суджанском районе.

Курское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» сообщало, что в октябре им поступило 85 заявок (живыми были найдены 38 человек, погибшими — 3). В середине августа председатель отряда Григорий Сергеев сообщал о росте заявок на поиск пропавших без вести в связи с атакой ВСУ на регион. За сутки, с 0:00 13 августа по 0:00 14 августа, отряд получил около 1 тыс. заявок о пропавших, сообщал господин Сергеев.