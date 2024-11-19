Краткость — сестра наличных

В октябре ставки по кредитам наличными обновили исторические максимумы. На фоне ужесточения регулирования и ухудшения положения заемщиков банкиры вынуждены сокращать как объемы, так и сроки выдачи заемных средств. Пик спада ожидается в начале следующего года: в январе выдачи потребительских кредитов могут оказаться рекордно низкими за последние 4–5 лет. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, банки могут активизировать продажи дополнительных продуктов, но у этой стратегии есть свои минусы, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам октября 2024 года средневзвешенные ставки и средневзвешенная полная стоимость кредитов наличными достигли новых исторических максимумов, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Так, по данным БКИ, в отчетном месяце ставки достигли 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Это происходит на фоне роста ключевой ставки, начавшегося летом текущего года. Так, в июле Банк России повысил ставку с 16% до 18%, в конце октября она достигла 21%.

Текущие рыночные ставки являются заградительными, увеличивая платежи по кредитам и закредитованность клиентов, признают банкиры. Банки не могут снизить стоимость кредитов из-за увеличения стоимости средств, отмечает начальник управления потребительского кредитования ВТБ Константин Снегирев. По данным ОКБ, пятый месяц подряд снижаются выдачи кредитов наличными. В октябре они составили чуть более 274 млрд руб., на 32% меньше, чем в сентябре, и в два раза меньше, чем годом ранее.

В условиях повышения регуляторных требований Банка России, а также ухудшения положения заемщиков банки ужесточили скоринг при выдаче потребительских кредитов. В частности, по данным ЦБ, в третьем квартале 2024 года физлица подали 1,13 млн заявлений на реструктуризацию кредитов, максимум за два года. Из них банки реструктуризировали более 317 тыс. кредитов на сумму почти 160 млрд руб., за девять месяцев объем реструктуризаций превысил 421 млрд руб., почти столько же, сколько за весь 2023 год.

Жесткие скоринг и корректировка одобряемых кредитов с точки зрения сроков и объемов кредитов позволяют банкам избежать значительного роста просроченной задолженности. В частности, банки резко сократили сроки таких кредитов до 27 месяцев, минимума за год. В результате уровень просрочки остается низким — по данным ОКБ, за сентябрь лишь чуть более 2% заемщиков имели просрочку до 90 дней.

На этом фоне банкиры смотрят на четвертый квартал без оптимизма. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5–10% в месяц, оценивает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Участники рынка могут сделать акцент на заемщиках с невысокой долговой нагрузкой, увеличивая за счет них средний чек по кредитам»,— полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В этом году рынок потребительского кредитования переживает глубокий спад, и его самая острая фаза может прийтись на первый квартал 2025 года, ожидает Константин Снегирев. В январе выдачи потребительских кредитов могут быть на историческом минимуме за последние 4–5 лет, учитывая высокую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в декабре, соглашаются в «Эксперт РА». Полная стоимость потребительских кредитов вырастет еще на 2–4 п. п.

В банках ожидаемо изучают возможности кросс-продаж и специальных продуктов. «Банки снижают номинальные ставки за единовременную покупку услуги снижения ставки, стоимость такой услуги включается в основной долг по кредиту. ПСК при этом, как правило, существенно не изменяется»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Впрочем, все дополнительные продукты и услуги должны быть оформлены отдельным документом, и от них заемщик может отказаться в увеличенный период охлаждения. Кроме того, Банк России усилил поведенческий надзор, стал чаще проводить контрольные закупки и имеет полномочия приостанавливать продажи, требовать исправления ситуации или даже обратного выкупа. «В случаях обратного выкупа банки обязаны урегулировать не отдельную претензию конкретного клиента, а выставить всем частным лицам, кому был продан такой продукт с нарушениями, оферту, которая дает возможность вернуть его обратно по цене приобретения»,— указывает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Полина Трифонова