Raven Russia выпорхнула из офиса

Основанный в Великобритании девелопер складов Raven Russia, на чьи активы по иску Генпрокуратуры РФ наложены обеспечительные меры, реализовал свой бизнес-центр «Константа» в Санкт-Петербурге. Покупателем выступила структура Елены Некрасовой, супруги члена Совета федерации Александра Некрасова. Продавец называет этот объект непрофильным. Юристы считают, что судебные разбирательства с прокуратурой не должны повлиять на сделку с офисным объектом, поскольку претензии ведомства касаются основного бизнеса компании — строительства и владения логистической недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Константа»

Фото: ЦИАН Бизнес-центр «Константа»

Фото: ЦИАН

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, ООО «Петроэстейт», балансодержатель бизнес-центра «Константа» в Санкт-Петербурге, перешло в собственность ООО «Гранит». Эта компания подконтрольна Елене Некрасовой, супруге члена Совета федерации Александра Некрасова, она также владеет несколькими структурами застройщика жилья «Лидер Групп». В Raven Russia, которой принадлежал объект, подтвердили “Ъ” его продажу. В «Лидер Групп» отказались от комментариев. Эта компания в то же время управляет офисным комплексом «Лидер Тауэр» (49 тыс. кв. м) по соседству с бизнес-центром «Константа».

Представитель Raven Russia сообщил “Ъ”, что компания фокусируется на складских проектах, а «Константа» была непрофильным активом.

Девелопер является одним их крупных владельцев логопарков в России. По собственным данным, ему принадлежит 1,9 млн кв. м такой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Raven Russia была основана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем. После начала военного конфликта на Украине российский бизнес компании перешел местному менеджменту во главе с Игорем Богородовым.

Летом 2024 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд, сочтя, что Raven Russia приобрела российские активы в обход существующих ограничений, а затем легализовала их через ряд притворных сделок (см. “Ъ” от 20 августа). По версии ведомства, девелоперу удалось «монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах». В рамках этого дела суд наложил обеспечительные меры на активы компании. В Raven Russia называли их чрезмерными, указывая, что собственников складов нельзя считать субъектами естественных монополий. Иск Генпрокуратуры и наличие ареста не повлияли на совершение сделки с бизнес-центром, поэтому, скорее всего, решение суда по разбирательству ее не затронет, предполагает старший юрист Maxima Legal Анастасия Самусенко. В противном случае регистрирующий орган отказался бы фиксировать сделку.

В этом году Raven Russia стала избавляться от офисной недвижимости. Девелопер продал бизнес-центр «Примиум» в Санкт-Петербурге закрытому паевому инвестиционному фонду РД 2 под управлением «Сбережений плюс» (бывшая «ВТБ Капитал Пенсионный резерв»). В собственности Raven Russia остается бизнес-центр «Келлерман», на который компания искала покупателя, говорят источники “Ъ” на рынке недвижимости. В компании пока отрицают планы по продаже объекта.

4,15 миллиона квадратных метров составил совокупный объем офисного предложения в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года, по данным Nikoliers.

«Константа» в разное время предлагалась на рынке за 0,8–1 млрд руб., говорит руководитель проектов департамента работы с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов. Сделка позволит покупателю создать синергию с «Лидер Тауэр» в востребованной локации с развитой инфраструктурой, отмечает партнер NF Group Станислав Бибик. Но объект находится в плохом техническом состоянии, поэтому потребуются существенные инвестиции в его обновление, указывает гендиректор Rekorb Максим Бармин.

Покупателю выгоднее будет сохранить офисную функцию объекта, а не строить на его месте жилье при условии проведения сделки за собственный счет, говорит гендиректор УК инвестфонда Jensen Group Дмитрий Абрамов. Сокращение господдержки привело к падению спроса на квартиры в новостройках, тогда как ставки аренды в бизнес-центрах растут на фоне снижения объема строительства, объясняет он.

Константин Куркин, Санкт-Петербург