«Балтика» вернется на рынок Казахстана

Экспортер пивоваренной компании «Балтика» ООО Trade SA заключил договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers, сообщили «Ъ» в компании. Соглашение предусматривает продвижение и дистрибуцию «Балтики» на рынке Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Galanz Bottlers и Trade SA будут совместно работать над продвижением и дистрибуцией напитков "Балтики", включая популярные марки, которые уже зарекомендовали себя на рынке Казахстана»,— говорится в пресс-релизе «Балтики», который получил «Ъ».

Trade SA также намерен представить в Казахстане новые бренды пива и энергетиков. Гендиректор Trade SA Алла Манякина сообщила, что заключение договора позволит расширить присутствие «Балтики» на казахстанском рынке. Как уточнила пресс-служба пивоваренной компании, соглашение должно удовлетворить растущий спрос на пиво в регионе.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, производство пива в Казахстане за девять месяцев 2024 года составило 478,3 млн л, что почти в десять раз меньше, чем в России.

В апреле 2022 года датская Carlsberg Group, которая владела «Балтикой» с 2008 года, объявила об уходе из России на фоне военной операции на Украине. Компания заявляла о готовности продать российские активы. В июне 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» в управление Росимущества.

В конце 2023 года руководство «Балтики» обратилось к властям России с просьбой предложить патентным ведомствам стран СНГ, а также Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование основных брендов группы. В обращении было указано, что Carlsberg на 20 лет получил права на товарные знаки «Балтики» в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и некоторых других странах.

О деятельности «Балтики» — в материале «Ъ» «Zatecky Gus перебрался в Россию».

Петр Бузлаев, Владимир Комаров