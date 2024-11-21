Крепкий «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил со специальным заявлением по поводу ударов западными ракетами по территории России и ответных действий российской стороны. Из выступления следует, что российские военные впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш». По словам Владимира Путина, Россия предпочитает мирные средства, но готова к любому развитию событий, если Украина и ее западные партнеры продолжат идти по пути эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский удар по Днепру, 21 ноября 2024 года

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP Российский удар по Днепру, 21 ноября 2024 года

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Свое обращение президент РФ начал с уточнения, кому оно адресовано: «личному составу вооруженных сил РФ, гражданам нашей страны, нашим друзьям во всем мире», а также «тем, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». Далее он перешел к главной теме: ударам ракетами западного производства вглубь российской территории. «Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории России»,— заявил Владимир Путин. Использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран—производителей таких комплексов, по его словам, невозможно.

19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях.

«С этого момента спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера»,— констатировал президент РФ.

Российские системы ПВО, как уточнил он далее, отражали эти атаки, в результате чего цели Украины и ее западных партнеров достигнуты не были. По словам президента, применение противником подобного оружия «не в состоянии повлиять на ход боевых действий». «Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения»,— добавил Владимир Путин.

А далее рассказал об ответных действиях Москвы. «21 ноября российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее “Орешник”,— сообщил Владимир Путин.— Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Речь идет об оборонном предприятии «Южмаш». Изначально украинские власти настаивали на том, что оно было поражено межконтинентальной баллистической ракетой. В украинских СМИ со ссылкой на источники распространялась информация о том, что это была 50-тонная ракета РС-26 «Рубеж». Однако западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что речь об «экспериментальной баллистической ракете средней дальности». Отметим, что ранее российские официальные лица не сообщали о разработке или испытаниях «Орешника».

Владимир Путин же заявил далее, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответа на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению»,— отметил он.

Как ранее писал “Ъ”, США в ходе учений развернули новые ракетные комплексы наземного базирования Typhon на Филиппинах и не исключают их размещения на территории других стран региона. Кроме того, США уже дважды в ходе учений завозили схожий ракетный комплекс Mk70 на датский остров Борнхольм. С 2026 года США будут размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии (см. “Ъ” от 10 сентября).

Россия же, как напомнил Владимир Путин, «добровольно, в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира». Вопрос о дальнейшем развертывании подобных ракет будет, по его словам, решаться властями РФ «в зависимости от действий США и их сателлитов».

Объекты же для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться «исходя из угроз безопасности РФ».

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов»,— предупредил Владимир Путин, добавив, что это относится и к «правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты».

По словам президента РФ, «выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как “Орешник”, на территории Украины», российские власти будут по гуманитарным соображениям «заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны». Средств противодействия такому оружию, как заверил он далее, «на сегодняшний день не существует».

«Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий»,— сказал Владимир Путин в заключение. И добавил: «Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет».

Позднее в Белом доме заявили, что пуск российской ракеты не окажет никакого сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины.

Елена Черненко