Американцы ждут подарков от Дональда Трампа

До вступления Дональда Трампа в должность 47-го президента США остается еще два месяца, однако американцы уже знают, каких первых шагов они ждут от будущего главы Белого дома. Согласно опросу Reuters, в первую очередь избиратели требуют от республиканца сделать что-то с инфляцией, иммиграцией и экономикой. А чуть меньше трети граждан надеются, что господин Трамп в первые 100 дней на посту займется «объединением страны». Судя по людям, которых Дональд Трамп собирается назначить в свою администрацию, он намерен решительно перекроить жизнь в США, поскольку каждого из его потенциальных назначенцев можно назвать сторонником радикальных подходов к решению проблем в своей сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пост министра торговли выдвинут миллиардер Говард Латник (на фото), разделяющий идеи Дональда Трампа вернуть в США производства и ввести внушительные пошлины на иностранные товары

Фото: Andrew Kelly, Reuters На пост министра торговли выдвинут миллиардер Говард Латник (на фото), разделяющий идеи Дональда Трампа вернуть в США производства и ввести внушительные пошлины на иностранные товары

Фото: Andrew Kelly, Reuters

Вечер 19 ноября Дональд Трамп провел в компании основателя SpaceX миллиардера Илона Маска, которого некоторые американские СМИ из-за его возросшего влияния на новоизбранного главу Белого дома уже называют «сопрезидентом» США. Вместе с предпринимателем республиканец наблюдал за шестым испытательным запуском космического корабля Starship. Полет космического судна прошел успешно. Правда, в самом начале мероприятия компания отказалась от попытки приземлить на специальную платформу ракетный ускорить Super Heavy, решив просто приводнить ступень в Мексиканском заливе, хотя в прошлый раз приземление на площадку ракеты-носителя SpaceX удалось. Господин Маск лично давал пояснения господину Трампу, и республиканец, судя по всему, остался доволен увиденным.

Пока Дональд Трамп находился в компании своего ближайшего соратника, вложившего в победу республиканца около $100 млн, агентство Reuters опубликовало результаты опроса о том, чего американцы ждут от новоизбранного президента в его первые 100 дней на посту.

Так, согласно исследованию, 35% граждан США ожидают, что после инаугурации 20 января 2025 года господин Трамп первым делом сосредоточит внимание на проблемах инфляции. На втором месте среди ожиданий американцев от будущего президента (30%) — решение проблем в миграционной сфере, а на третьем (27%) — забота о рабочих местах и экономике в целом.

Примечательно, что такие области, как налоги, борьба с преступностью и урегулирование иностранных конфликтов, получили совсем незначительные проценты — эти сферы оказались не настолько приоритетными для американцев, чтобы требовать от Дональда Трампа решений по ним в первые 100 дней президентства.

Среди прочего 23% американцев считают, что господину Трампу с самого начала своего второго срока также стоит сосредоточиться на «объединении страны». Такого мнения придерживаются 33% демократов и 12% республиканцев.

Удовлетворять запросы общества новоизбранный президент, конечно, будет не в одиночку, а вместе со своей администрацией, формированием которой он активно и занимается. При этом люди, которых республиканец выдвигает на различные должности, представляют собой сторонников радикальных подходов к решению проблем во вверенных им областях.

За последнее время Дональд Трамп успел определиться с номинантами на посты министров внутренних дел, энергетики, транспорта, торговли и образования. Так, на должность главы Минэнерго республиканец выдвинул гендиректора компании Liberty Energy Криса Райта — убежденного сторонника разработки месторождений нефти и газа, включая метод гидроразрыва пласта, и ярого противника каких-либо ограничений в отрасли в связи изменением климата. Ранее господин Райт даже заявлял, что «климатического кризиса не существует». Впрочем, в целом возможный министр энергетики США не отрицает существование изменения климата, но уверен, что проблема сильно преувеличена. Крис Райт считает, что борьба за экологию не должна вестись за счет нефтегазовой промышленности, а увеличение производства ископаемого топлива по всей планете, напротив, способно избавить людей от бедности.

На пост министра торговли Дональд Трамп выдвинул своего давнего друга еврейского происхождения, миллиардера и инвестора, гендиректора брокерской компании Cantor Fitzgerald Говарда Латника. Господин Латник — один из сопредседателей переходной команды новоизбранного президента, последовательный сторонник идеи господина Трампа вернуть в США производства и тем самым создать в стране рабочие места, а также ввести внушительные торговые пошлины на иностранные товары, прежде всего китайские. Кроме того, миллиардер поддерживает курс на расширение использования криптовалют. В заявлении республиканца также говорится, что Говард Латник получит «дополнительные полномочия» в офисе торгового представителя США. Правда, не уточняется, какие именно.

Кроме того, господин Трамп определился с министром транспорта, которым должен стать экс-конгрессмен и действующий телеведущий Fox News Шон Даффи. Работая в Палате представителей, господин Даффи активно участвовал в разработке различных проектов по строительству дорог и мостов. Среди особых преимуществ его кандидатуры Дональд Трамп выделил готовность Шона Даффи отменить программы расового разнообразия среди пилотов и авиадиспетчеров. «Первоочередное внимание он уделит высокому качеству, компетентности, конкурентоспособности и красоте при модернизации американских шоссе, тоннелей, мостов и аэропортов»,— заявил новоизбранный президент. Таким образом, в будущей администрации Дональда Трампа могут оказаться как минимум двое журналистов Fox News — Шон Даффи и Пит Хегсет, номинированный в главы Пентагона.

Неоднозначную реакцию вызвало выдвижение республиканцем доктора Мехмета Оза на пост главы агентства при Минздраве, отвечающего за программы медицинского страхования пожилых людей, малообеспеченных граждан и детей из семей с низким доходом — Medicare и Medicaid. Несмотря на то что господин Оз бывший профессор Колумбийского университета и профессиональный кардиохирург, он приобрел известность благодаря популярной телепередаче «Шоу доктора Оза», где среди прочего рекламировал сомнительные «чудодейственные средства» и предлагал пить таблетки от малярии во время пандемии коронавируса. При этом управленческого опыта у Мехмета Оза нет, а в случае утверждения на должность ему предстоит руководить сильно забюрократизированной системой регулирования медицинских страховок.

Кроме того, Дональд Трамп успел выдвинуть в министры образования Линду Макмахон, которая в 1980-е годы вместе с мужем основала компанию по продвижению рестлинга World Wrestling Entertainment. Как и Говард Латник, госпожа Макмахон руководит переходной командой господина Трампа. У нее также есть опыт работы в комитете образования штата Коннектикут в 2009–2010 годах.

У противников Дональда Трампа и придерживающихся центристских взглядов американцев выдвиженцы республиканца вызывают большие вопросы. Мало кто сомневается, что большинству из них все же удастся пройти утверждение в Сенате и получить свои должности.

Но это касается далеко не всех кандидатов. Больше всего сомнений вызывает фигура бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, которого господин Трамп выдвинул в генпрокуроры США. Его кандидатура оказалась настолько неоднозначной, что вызвала серьезные сомнения даже среди республиканцев. Как сообщают американские СМИ, республиканские сенаторы уже намекнули будущему главе Белого дома, что шансы господина Гетца на утверждение крайне малы. Тем не менее господин Трамп кандидатуру одного из своих самых преданных сторонников отзывать отказывается.

Алексей Забродин