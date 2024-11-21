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Хоть дог, хоть бульдог

Отец и сын Васильчуки покинули фастфуд-сеть

Основатель сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук покинул стартовавший три года назад в партнерстве с шоуменом Гариком Харламовым проект по развитию заведений быстрого питания «Хот дог бульдог». Соучредитель мог потерять интерес к этому бизнесу из-за так и не реализованных амбициозных планов.

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Сын ресторатора Алексея Васильчука Артемий вышел из состава учредителей ООО «Хот дог бульдог», управляющего одноименной фастфуд-сетью, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Однако этим бизнесом непосредственно занимался Алексей Васильчук, который подтвердил “Ъ”, что перестал курировать бизнес-процессы сети и покинул проект. Принадлежавшие господину Васильчуку 27% перешли самой компании, еще по 27% остается у основателя сети и шоумена Гарика Харламова и Рустама Хикматуллоева, 19% — у АО «Инноватор». В самой сети не ответили на запрос “Ъ”, с другими учредителями компании связаться не удалось.

Сеть «Хот дог бульдог» запущена летом 2021 года основателем сети «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком и Гариком Харламовым. Планировалось открыть 20 собственных и около 1 тыс. франчайзинговых заведений, говорил тогда господин Васильчук в интервью Forbes. Сейчас, по собственным данным, работает только семь сосисочных. В 2023 году выручка компании выросла на 3% год к году, до 178,5 млн руб., чистый убыток составил 33,3 млн руб., указано в базе СПАРК.

Скорее всего, выход господина Васильчука из проекта был связан с тем, что планы по развитию не были реализованы, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Стратегия сетей, куда в партнеры привлекаются селебрити, позволяет создать ажиотаж на старте и заявить о грандиозных планах, которые не всегда реализуются, добавляет она. В случае с «Хот дог бульдог» низкий интерес со стороны потенциальных партнеров к франшизе эксперт объясняет отсутствием у сети силы бренда.

В то же время, по словам основателя Topfranchise.ru Виктора Большакова, в целом спрос на франшизы в сегменте общепита остается высоким по сравнению с другими отраслями. По его словам, лидеры по запросам — кофейни, пиццерии, бургерные и пекарни. По подсчетам Franshiza.ru, в январе—сентябре 2024 года спрос на франшизы сетей фастфуда вырос на 9% год к году. В то же время спрос предпринимателей на открытие сосисочных по франшизе в этом году снизился почти в семь раз по сравнению с концом 2021 года — началом 2022 года, когда наблюдался всплеск спроса на такие концепции, уточняют в Topfranchise.ru. Предприниматели не видят ярких примеров этого формата, считает Виктор Большаков. На рынке представлена сеть Stardogs, но этого явно недостаточно, добавляет он.

Оборот сегмента хот-догов в России в 2023 году, по разным экспертным оценкам, составил 200 млрд руб., по итогам 2024 года может вырасти на 10%, до 220 млрд руб.

В то же время, по данным Росстата, емкость рынка общепита в целом в январе—сентябре 2024 года увеличилась на 8,4%, до 2,5 трлн руб.

Кроме того, отмечает Виктор Большаков, небольшим сетям сложно конкурировать за персонал с крупными компаниями, особенно в условиях серьезного кадрового голода. Сейчас рынку общепита недостает около 30 тыс. работников, подсчитали в HeadHunter и сети «Крошка картошка». Кроме того, сейчас практически все места с высоким трафиком, на которые ориентирован фастфуд, заняты, напоминает гендиректор RestCon Елена Перепелица. В январе—июне 2024 года доля свободных площадей на торговых улицах Москвы сократилась до 7,9%, подсчитали в NF Group.

Дарья Андрианова

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