Инвесторы получили подъемниковые

Как стало известно “Ъ”, бывшее российско-французское совместное предприятие «Национальные канатные дороги» полностью перешло под контроль группы «Васта Дискавери» Сергея Бачина. После ухода из России зарубежных производителей горной инфраструктуры ее стоимость и сроки поставок существенно выросли. Это, в свою очередь, сдерживает строительство курортов в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ООО «Органик проект», подконтрольное основателю «Васта Дискавери» Сергею Бачину, консолидировало весь бизнес ООО «Национальные канатные дороги» (НКД), обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Ранее структура бизнесмена владела 66,7% в НКД, еще 33,3% принадлежали французской Miracle через ООО «Миракл». Господин Бачин заявил “Ъ”, что компания «Национальные канатные дороги» станет частью холдинга «Руслет», входящего в периметр его группы «Васта Дискавери». Связаться с Miracle не удалось.

Сергей Бачин в 2003–2009 годах управлял девелоперскими активами «Интерроса», затем занимался развитием курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне. Сейчас его «Васта Дискавери» строит туристические парки «Три вулкана» на Камчатке, «Архипелаг Онекотан» на Сахалине, управляет курортами «Завидово», «Ярославское взморье».

НКД существует с 2018 года. Изначально это было российско-французское предприятие: владельцами выступали государственное АО «Кавказ.РФ» (66,7%) и французская Poma Group (33,3%), специализирующаяся на производстве подъемников. НКД участвует в том числе в проекте по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде, инвестиции в которую оценивались в 5 млрд руб. Сергей Бачин называет главной компетенцией компании проектирование объектов горной инфраструктуры. Это лидер по количеству реализуемых проектов, прошедших госэкспертизу.

В 2022 году доля Poma в НКД перешла Miracle. Выручка в 2023 году сократилась более чем в девять раз, до 246,7 млн руб. Чистый убыток достиг 59,1 млн руб. В Poma и НКД “Ъ” не ответили. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что французская сторона была заинтересована в продаже доли: возможности для ведения ее деятельности сильно ограничены, а убытки росли. Эксперт предполагает, что сделка могла быть фактически безденежной.

Структуры Сергея Бачина получили долю «Кавказ.РФ» в НКД в январе 2024 года, условия не раскрывались. Весной этого года «Органик проект» в Арбитражном суде Кабардино-Балкарии добилась установления для ООО «Миракл» запрета на продажу его доли в компании, структура лишилась и права голосовать на общих собраниях. 23 августа меры были отменены: компания больше не контролировалась структурами из «недружественной» страны, основным владельцем выступал Илья Шинкаревский, следует из материалов суда. Но 30 августа господин Шинкаревский вернул долю французской структуре, следует из ЕГРЮЛ. Уже после этого она перешла «Органик проект».

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предполагает, что между «Миракл» и НКД были достигнуты некие договоренности: «Обеспечительные меры можно рассматривать как убедительное приглашение к обсуждению сделки».

Управляющий партнер бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов замечает, что соглашения, предполагающие продажу активов резидентов «недружественных» стран, проходят на основании разрешений правительственной комиссии, которые обычно выдаются, если речь идет о значимых компаниях.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов не исключает сценария, в котором доля в НКД могла быть передана «Органик проект» в момент, когда ООО «Миракл» не находилось под контролем французского собственника. За счет этого можно было бы избежать необходимости получения согласия комиссии, считает он. «Но фабула дела загадочна»,— замечает юрист.

В «Кавказ.РФ» заявили “Ъ”, что с уходом из России зарубежных производителей оборудования его стоимость и сроки поставок выросли. Эти сложности в госкомпании называют фактором, сдерживающим строительство в России курортов. По текущим проектам «Кавказ.РФ» сотрудничает с «Руслет». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предполагает, что развивать параллельный импорт канатных дорог непросто из-за ограниченного числа производителей и потребителей продукции.

Александра Мерцалова